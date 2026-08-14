Süre doldu: Chelsea kapısını Manchester City'ye kapattı

Chelsea'nin, Arjantinli oyuncusu Enzo Fernandez'i 120 milyon sterlin karşılığında transfer etmek isteyen kulüplere tanıdığı süre, Manchester City ya da başka herhangi bir kulüpten resmi ve yazılı bir teklif gelmeden sona erdi. Böylece orta saha oyuncusunun bu yaz Chelsea'den ayrılma ihtimali azaldı.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs, bugün cuma akşamı, bu koşulların geçtiğimiz mayıs ayında Fernandez'in temsilcilerine sözlü olarak iletildiğini ve kendisini kadrosuna katmak isteyen kulüplere sunulmak üzere aktarıldığını belirtti.

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Manchester City, Fernandez'i kadrosuna katmak isteyenlerin başında geliyor; özellikle de teknik direktör Enzo Maresca'nın, Chelsea dönemi boyunca daha önce çalıştırdığı Arjantinli oyuncuyla yeniden bir arada olmak istemesi bu ilgiyi artırıyor.

Ben Jacobs'a göre, City'nin sürenin dolmasının ardından teorik olarak bir teklifle harekete geçmesi hâlâ mümkün; ancak Chelsea artık Fernandez'in 2026-2027 sezonunda kendisiyle kalmasını bekliyor.

Oyuncunun Londra kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Chelsea, kendisini ocak 2023'te Portekiz kulübü Benfica'dan yaklaşık 106,8 milyon sterlinlik bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.