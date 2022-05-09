Süper Lig’in 2022/23 sezonundaki yayıncısı kim olacak?

Süper Lig’de yayın ihalesi uzun zamandır Bein Sports’ta bulunuyor.

Sezon başından bu yana yapılan yayın ihalesi toplantılarında Saran Grup, TRT ve Bein Sports ön plana çıkmıştı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, istifasının ardından yayın ihalesini bir türlü istedikleri gibi

gerçekleştiremediklerini anlatmıştı.

16 Haziran’da yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurulu’nda yeni başkanını belirleyecek olan TFF’de başkanlığı vekaleten Servet Yardımcı yürütüyor.

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı başkanlık seçimleriyle ilgili şunları söylemişti:

"Nisan başında Nihat başkanımız ve bazı arkadaşlarımız istifa etti. Görevini devam ettiren arkadaşlarımızla emaneti teslim aldık.

"İki ay sonra yapılacak seçime TFF'yi sorunsuz, sükunet içinde ve sağ salim bir şekilde ulaştırmak istiyoruz.

"Bütün gayemiz ve çalışmalarımız bu yönde. Bu süreci kulüp başkanlarımızla yakın istişare içinde götürüyoruz.

"Türkiye futbol ailesine yakışan bir seçim ortamı yaratmak için çabalıyoruz."

Yayın ihalesinde önemli yol alındığını da vurgulayan Servet Yardımcı, en kısa sürede anlaşmanın sağlanacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti.

Yardımcı’nın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"’Yayın ihalesi görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm futbolseverlerin merak ettiği soru bu. En kısa zamanda bu merakı gidermek için çabalıyoruz.

Yakın zamanda pozitif haberimizi almış olursunuz. Şu anda doğru yoldayız. İstişare ederek görüşmeleri yürütüyoruz.’’

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