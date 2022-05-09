Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş taraftarına: "Ali Koç'un gazına mı geliyorsunuz?"

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi tartıştığı bir Beşiktaş taraftarına, "Ali Koç'un gazına mı geliyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk ederken mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ancak siyah-beyazlıların başkanının sözleri maçtan daha çok konuşuldu.

Derbi öncesi Beşiktaş'ta seyir halinde olan Ahmet Nur Çebi aracının camını indirerek siyah-beyazlı bir taraftar ile sözlü tartışma yaşadı.

Ne oldu?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Başkanım lütfen bizi Ali Koç savunmasın!" diyen siyah-beyazlı taraftara şu şekilde yanıt verdi:

"Evladım, ben şaklabanlık yapanlardan olmam. Ben şebek değilim."

Beşiktaş taraftarı: "Başkanım lütfen bizi Ali Koç savunmasın!"



Ahmet Nur Çebi: "Evladım, ben şaklabanlık yapanlardan olmam. Ben şebek değilim." pic.twitter.com/BNRRvKhYZR — Fener Ajans 🇹🇷 (@ajansfenercom) May 9, 2022

Ahmet Nur Çebi, bir Beşiktaş taraftarının "Trabzon’a çok taviz veriyorsunuz" sözlerine de sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlıların başkanı, "Ali Koç’un gazına mı geliyorsunuz? Yürü git" diyerek taraftarı azarladı.

Trabzon’a çok taviz verdiniz dediğim için Beşiktaş’ın başkanı @AhmetNCebi tarafından ali koçun gazına gelmiş DEPLASMANA gelen trol olarak adlandırıldım.Tek suçum formamdaki armayı camına yapıştırıp Beşiktaş’a sahip çıkın demek. İstifa edin. pic.twitter.com/jFEPCPUAXR — Barış Bazna (@bbaznaa) May 8, 2022

Taraftar ne söyledi?

Ahmet Nur Çebi'nin “Ali Koç’un gazına mı geliyorsunuz? Yürü git” dediği taraftar ise siyah-beyazlıların başkanına şu yanıtı verdi:

"Hayır. Ali Koç kim başkanım ya? Böyle mi olduk şimdi, Ali Koç’cu mu olduk!"

Ali Koç ne söylemişti?

Ali Koç, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki kural hatası, Trabzonspor'un Yenikapı kutlaması, 2013-2014 sezonundaki Beşiktaş - Galatasaray maçı ve 2010-11 Süper Kupa maçıyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalar yaptı.

Ali Koç'un Beşiktaşlı taraftarlardan tarafından destek gören açıklaması ise şu şekilde:

"Beşiktaş'ın kural hatası başvurusu var. Reddedildi. 7 gün tahküm süresi var. Bu maç oynandığı zaman tahküm süresi dolmamıştı. Sonuç çıkmadan tescil edemezsin.

Bir de üstüne o günkü maçta yaşananlarla ilgili temsilci raporlarına bile bakılmadan, yangından mal kaçırır gibi TFF, maç bittikten tam 5 dakika sonra Trabzonspor'a şampiyonluğun kutlamasını yapıyor."

"Bu sene en çok hakem hatası Beşiktaş aleyhine yapıldı."

"Hangi bakanı Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Başakşehir'in stadında gördünüz. Yok mu bu takımları tutan siyasetçi? Sanki Trabzonspor'un menfaati her şeyin önünde olabilirmiş gibi bir görüntü oluşuyor. Milyonlarca vatandaşın sorumluluğunu taşıyan sizlerin Türkiye'ye yapılan bu suikast girişimini, 7 yıldır faili bulunamayan bu suikasti, FETÖ'cülerin saldırısını gösteren bu pankartı nasıl astırdığınızı biz merak ediyoruz!"

"2013-14 Beşiktaş-Galatasaray maçı. Seyirciler sahaya girdiği için hakem tatil ediyor maçı. Ve Beşiktaş'a 4 maç seyircisiz oynama cezası veriyor ve hükmen kaybediyorlar."

"Yine burada kupa maçı. Saha olaylarından dolayı maç hakem tarafından tatil ediliyor... Örnekler var... Hangi babayiğit kuralları uygulayabilir bu ortamda.

Beşiktaş - Trabzonspor maçında Beşiktaş'ın 2 penaltısı verilmedi. Berat'ın Ghezzal'a müdahalesi es geçildi. Vida'nın pozisyonunu yayıncı kuruluş gizledi."

"Hala 2010-11'deki Süper Kupa maçı için cevap veremediler. Beşiktaş ile başvurduk! Yazıklar olsun. İnşallah tez zamanda oradan ayrılırsınız, hepiniz! Korkuyorlar! Maça izin verirsek, 2010-11'i kabul etmiş olacaklarını düşünüyorlar. Sitenizde yazıyor."

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