Pep Guardiola, Premier Lig'de Liverpool ile girdikleri nefes kesen şampiyonluk yarışında tüm İngiltere'nin Manchester City'ye karşı cephe aldığını söyledi.

Newcastle'ı 5-0 gibi farklı bir skorla geçen City, Cumartesi günü Tottenham önünde iki puan bırakan Liverpool'la arasındaki farkı üçe yükseltti.

Sterling (2), Laporte, Rodri ve Foden'ın golleriyle rahatça galibiyete uzanan City, Premier Lig'deki yenilmezlik serisini dokuz maça çıkararak bitime üç maça kala şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.

Manchester City, Premier Lig şampiyonluğuna doğru bir adım daha attı 🏆 pic.twitter.com/g9dVJsGmZN — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 8, 2022

Fakat Guardiola'ya göre; İngiliz futbolseverlerin büyük bölümü Manchester City'nin başarısız olmasını arzuluyor ve bu nedenle Liverpool'u destekliyor.

Guardiola ne söyledi?

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Guardiola şu ifadeleri kullandı:

"Bir hafta önce kimse şampiyon olacağımızı düşünmüyordu. Bu ülkede medya da dahil olmak üzere herkes Liverpool'u destekliyor."

"Liverpool, Avrupa'da büyük başarılar kazandı, ama Premier Lig'de durum farklı. Son 30 yılda tek şampiyonlukları var. Ligdeki durum ortada. Kalan dokuz puanı almalıyız, belki altı puan bile yeterli olabilir."

"Her şey önümüzdeki iki maçta netleşecek. Çarşamba günü Wolverhampton ile oynayacağımız maç bizim için gerçek bir final. Kaderimiz kendi elimizde, bu çok önemli."

City ve Liverpool'un kalan maçları

Manchester City'nin üç maçlık şampiyonluk sınavı, hafta içi Wolverhampton deplasmanında başlayacak.

Guardiola ve öğrencilerinin Molineux'den sonraki adresi West Ham deplasmanı olacak. Ligin kapanış haftasında ise Etihad'da Aston Villa'yı konuk edecekler.

Liverpool ile City son üç maçta iki ortak rakiple karşılaşacak. Merseyside ekibi Salı günü deplasmanda Aston Villa'yla oynadıktan sonra, Anfield'da Chelsea'yi ağırlayacak. Son hafta ise yine evinde Wolverhampton ile kozlarını paylaşacak.