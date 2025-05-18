Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray beşinci yıldızı takan ilk takım oldu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Bellona Kayserispor’u konuk etti. Taraftar desteğini arkasına alan sarı kırmızılılar, rakibini Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera'nın penaltıdan attığı golelrle 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 2024-25 sezonunu zirvede tamamladı ve lig tarihindeki 25. şampiyonluğunu elde etti.
Galatasaray böylece armasına 5. yıldızı eklemeye hak kazandı. Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunu daha da sağlamlaştıran sarı kırmızılı ekip, son üç sezonda üst üste şampiyon olarak da önemli bir başarıya imza attı.
Teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılıların başında üst üste üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşarken, toplamda teknik adamlık kariyerindeki dördüncü lig zaferini kutladı.
Galatasaray'ın şampiyonlukları ve teknik direktörleri
- 1961-62 | Gündüz Kılıç
- 1962-63 | Gündüz Kılıç
- 1968-69 | Toma Kaleperovic
- 1970-71 | Brian Birch
- 1971-72 | Brian Birch
- 1972-73 | Brian Birch
- 1986-87 | Jupp Derwall
- 1987-88 | Mustafa Denizli
- 1992-93 | Karl Heinz Feldkamp
- 1993-94 | Rainer Hollmann
- 1996-97 | Fatih Terim
- 1997-98 | Fatih Terim
- 1998-99 | Fatih Terim
- 1999-00 | Fatih Terim
- 2001-02 | Mircea Lucescu
- 2005-06 | Erik Gerets
- 2007-08 | Cevat Güler
- 2011-12 | Fatih Terim
- 2012-13 | Fatih Terim
- 2014-15 | Hamza Hamzaoğlu
- 2017-18 | Fatih Terim
- 2018-19 | Fatih Terim
- 2022-23 | Okan Buruk
- 2023-24 | Okan Buruk
Galatasaray, 5. yıldız hedefine ulaşarak Türk futbol tarihinde bir dönüm noktasına imza attı. Taraftarlar kutlamalara başlarken, Rams Park’ta ve İstanbul’un birçok noktasında şampiyonluk coşkusu dikkati çeken görüntülere sahne oldu.