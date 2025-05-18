Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray beşinci yıldızı takan ilk takım oldu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Bellona Kayserispor’u konuk etti. Taraftar desteğini arkasına alan sarı kırmızılılar, rakibini Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera'nın penaltıdan attığı golelrle 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 2024-25 sezonunu zirvede tamamladı ve lig tarihindeki 25. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray böylece armasına 5. yıldızı eklemeye hak kazandı. Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunu daha da sağlamlaştıran sarı kırmızılı ekip, son üç sezonda üst üste şampiyon olarak da önemli bir başarıya imza attı.

Teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılıların başında üst üste üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşarken, toplamda teknik adamlık kariyerindeki dördüncü lig zaferini kutladı.

Galatasaray'ın şampiyonlukları ve teknik direktörleri

1961-62 | Gündüz Kılıç

1962-63 | Gündüz Kılıç

1968-69 | Toma Kaleperovic

1970-71 | Brian Birch

1971-72 | Brian Birch

1972-73 | Brian Birch

1986-87 | Jupp Derwall

1987-88 | Mustafa Denizli

1992-93 | Karl Heinz Feldkamp

1993-94 | Rainer Hollmann

1996-97 | Fatih Terim

1997-98 | Fatih Terim

1998-99 | Fatih Terim

1999-00 | Fatih Terim

2001-02 | Mircea Lucescu

2005-06 | Erik Gerets

2007-08 | Cevat Güler

2011-12 | Fatih Terim

2012-13 | Fatih Terim

2014-15 | Hamza Hamzaoğlu

2017-18 | Fatih Terim

2018-19 | Fatih Terim

2022-23 | Okan Buruk

2023-24 | Okan Buruk

Galatasaray, 5. yıldız hedefine ulaşarak Türk futbol tarihinde bir dönüm noktasına imza attı. Taraftarlar kutlamalara başlarken, Rams Park’ta ve İstanbul’un birçok noktasında şampiyonluk coşkusu dikkati çeken görüntülere sahne oldu.