Süper Lig'de liste dışı bırakılan hakemler Tahkim'e başvurdu

8 Mart'ta Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden yapılan açıklamayla 13 hakemin Süper Lig listesinden çıkarıldığı açıklanmıştı.

Görevden alınan hakemler arasında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi deneyimli isimler yer alıyor.

Milliyet'in haberine göre; bu 13 hakemin önemli bir bölümü hakkını Tahkim Kurulu'nda aramaya karar verdi. Hakemlerin kurula sunduğu itiraz dilekçesinde MHK'nın kendi talimatına aykırı hareket ettiği gerekçesi öne sürüldü.

Talimatnameye göre; kadro dışı bırakılacak hakemlerin mevcut listenin en fazla %20'sini oluşturacak sayıda belirlenmesi gerekiyor.

Görüşmeye bir kişi katıldı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, liste dışı bırakılan isimleri Salı günü Riva'da toplantıya çağırmıştı. Bu toplantıya sadece bir hakem gitti.

Hakemler Tahkim'den istedikleri sonucu alamadıkları takdirde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımayı düşünüyor.

Serkan Akal'ın yakın geçmişte yaşadıkları, AİHM noktasında hakemler için emsal teşkil edebilir.

Üst klasman yardımcı hakem olan Akal, haksız şekilde klasman düşürüldüğünü belirterek MHK ve Tahkim Kurulu'na başvurmuş, fakat bu iki kurum tarafından haklı bulunmayınca AİHM'e gitmişti.

AİHM, adil yargılanma hakkını barındıran altıncı maddenin ihlal edildiğine hükmetmiş ve TFF'nin Serkan Akal'a 12 bin 500 euro tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.

Kulüpler tepki göstermişti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK'nın aldığı kararı şu sözlerle eleştirmişti:

"8 Mart'ta alınan karar, tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır. Ne kadar endişeli olduğumuzu paylaşmakta, üzülerek de haklı çıktığımızı görüyoruz."

Başakşehir kulübünden yapılan açıklama ise, "Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala böylesine geniş çaplı bir operasyonun yapılmasını anlamsız buluyoruz" ifadesine yer verilmişti.

Daha fazla okuma