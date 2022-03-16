Borussia Dormund'un danışmanı Matthias Sammer, Amazon Prime'da yayımlanan bir TV görüntüsü sırasında Erling Haaland'ın Manchester City'ye transfer olacağını ima etti.

Sammer, Norveçli yıldızın City menajeri Pep Guardiola ile nasıl çalışacağından bahsederken transfer ihtimaline vurgu yaptı.

Ancak Sammer, bu hafta yaptığı açıklamada herhangi bir şey duymadığını söyleyerek önceki konuşmalarından geri adım attı.

Ne söylendi?

TV görüntüsünde Mario Gomez, Sammer’e şu ifadeleri kullanarak tartışmayı başlatıyor: “Eğer Haaland’ın Manchester City’e transferi gerçekleşirse Guardiola ile Haaland kombinasyonunun nasıl olacağı konusunda meraklıyım.

“Onları bir arada görmek bile beni heyecanlandırmaya yetiyor.”

Sammer, "İkisi de birbirlerinden faydalanacaklar. Çünkü o Pep, ve onu üç yıl deneyimleme fırsatını buldum. Bu konuda kesin bir fikrim var.

“Bir santraforla uğraşmasını hayal edebiliyorum. Bundan hiç şüphem yok.

"Bunu kesinlikle en iyi şekilde yapabilecek bir yapıya sahip" dedi.

Daha sonra Sammer’e Haaland’ın City’e transferi sorulduğunda, "Bilmiyorum. Tamamen bu maça odaklandım (Manchester United- Atletico Madrid)" cevabını verdi.

"Bugün, dün, önceki gün hiçbir şey duymadım. City'nin Haaland’ın peşinde olduğunu biliyorum.

“Rakamlar gerçekten çok fazla ve tabii ki bu transferi yapmak istiyorsanız büyük paraları gözden çıkarmanız lazım."

Büyük resim

Manchester City, son birkaç haftadır Haaland’ı transfer etme yarışında önde görünüyor

Ancak bu yarışta Real Madrid ve Barcelona da iddialı bir noktada bulunuyor.

Özellikle mali durumunu iyi bir konuma getiren Madrid ve City arasındaki bu transfer rekabeti kızışacak bir noktaya gelebilir.

Haaland transferinde; Guardiola’nın teknik direktörlük yeteneğinin cazibesi yldız golcüyü etkileyen faktörlerden birisi olabilir.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Harry Kane'i alamayan City, tipik bir forvet oyuncusunu kadrosuna katmayı amaçlıyor.

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