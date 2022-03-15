1998 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa kadrosunda yer alan Marcel Desailly, savunma performansını eleştirdiği Paul Pogba için 'tembel' kelimesini kullandı.

Pogba, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'le oynadığı rövanş maçında ilk 11'e giremedi.

Fransız oyuncu 67. dakikada Bruno Fernandes'in yerine oyuna dahil oldu, fakat İspanyol rakibine 1-0 yenilen Kırmızı Şeytanlar turnuvaya veda etti.

Ne söyledi?

beIN Sports'a konuşan Desailly, Pogba'nın hücum ağırlıklı bir rolde başarılı olabileceğini, ama United'ın mevcut kadrosunda ona yer olmadığını belirtti.

"Kalite açısından Pogba'yı Fred, McTominay ya da Matic ile kıyaslayamazsınız. Ama o tembel, geri gelmiyor ve savunmaya yardım etmiyor."

"İyi oynadığında her şey harika. Kötü oynadığında ise hücumda beklentileri karşılayamadığı gibi tembellik edip savunmaya da gelmiyor."

Rangnick tercih etmedi

Alman teknik adam Atletico Madrid karşısında orta saha hattını Fred, McTominay ve Bruno Fernandes'den oluşturmayı seçti.

41. dakikada Lodi'nin golüyle geri düşen Manchester United ikinci yarıda rakip savunmayı aşmakta zorlandı.

Rashford, Pogba ve Cavani değişikliklerine rağmen ikinci 45 dakika boyunca rakip kaleye sadece bir isabetli şut çekebilen United'ın kupa hayali son buldu.

Pogba bir süredir yeterince çabalamadığı için eleştiriliyor. Buna karşın Premier Lig'de oynadığı maçlarda takıma önemli katkılar yapan Pogba, sadece 16 kez sahaya çıkmasına rağmen dokuz asist kaydetti.

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