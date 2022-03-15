Salı günü yapılan basın açıklamasına göre Barcelona, ​​yayın devi ile olan ortaklığının bir parçası olarak stadyumunun adını "Spotify Camp Nou" olarak değiştirecek.

Ortaklık, 2022-23 sezonundan itibaren hem erkek hem de kadın takım formalarının ve antrenman formalarının ön kısmındaki isim haklarını da içeriyor.

Barcelona, 1957'den beri Camp Nou'da oynuyor ve bu, sahanın ilk kurumsal isim değişikliği olacak.

Ne söylendi?

Şirketten yapılan açıklamada, "Spotify, ortaklığı dünyanın her yerinden sanatçılara ışık tutmak için kullanacak.

”Bu, müzik ve futbol dünyasını bir araya getirerek Spotify Camp Nou'daki oyunculara ve sanatçılara küresel bir sahne sunacak.

"Ortaklık planları, nisan ayı başlarında gerçekleşecek olan Barcelona Üyeler Meclisi'nin onayına tabidir” denildi.

Barcelona, ​​stadyum adı değişikliğini kendi web sitesinde onayladı.

"Spotify'ın 2022-23 sezonundan itibaren kulübün ana ortağı olacağı stratejik iş birliği, 2022 yılının temmuz ayında başlayacak ve 2022 senesinde de devam edecek olan stadyumun 'Unvan Hakları' için uzun vadeli bir anlaşma sağlıyor.

“Espai Barca'nın bir parçası olarak Camp Nou'nun iddialı bir şekilde yeniden düzenlenmesini de kapsıyor.

"Bu proje, stadyumun tesislerini ve çevresini Barcelona şehrine açık yeni bir dünya standartlarında eğlence deneyimine dönüştürecek."

Yenilenen stadyumun nasıl görünmesi bekleniyor?

Kulüp, salı günü aşağıdaki görseli yayımladı:



GOAL



Zeminin, dijital akış özelliklerini içermesi bekleniyor.

Kulüp, "Barcelona ve Spotify, farklı sanatçıların çalışmalarını sunacak ve güçlendirecek.

"Bu iş birliği, küresel izleyicileriyle televizyon aracılığıyla bağlantı kurmak için stadyumun görsel-işitsel medyasını ve alanlarını kullanacak.

"Espai Barca projesi ile Stadın tadilatı tamamlandığında Spotify, kulübün geleceği için çok önemli olacak tesislerde çokça yer alacak" açıklamasını yaptı.

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