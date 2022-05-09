Süper Lig'de 2022-23 sezonundaki yabancı kuralı nasıl olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu 2021-22 sezonu için yabancı kuralının 8+3 olduğunu açıklamıştı. Kadroda 14 yabancı bulunabilecek, sahadaysa 8 yabancı bulunabilecekti ve bu sezon yabancı kuralı olarak bu sistem kullanılıyor.

2022-23 sezonunda 19 takımla oynanacak olan Süper Lig'de ise kadrodaki yabancı sayısının 12, sahadaki yabancı sayısının ise 7 olacağı açıklanmıştı. 7+4 sistemine de kulüplerden ve antrenörlerden eleştiriler gelmişti.

TFF'nin açıklamasına göre 23-24 sezonunda ise pandemi öncesindeki gibi 18 takıma düşecek Süper Lig'de, kadrodaki yabancı sayısı 10, sahadaki yabancı sayısının ise 6 olacağı belirtilmişti.

Eğer TFF, başkanlık seçimine kadar karar değiştirmezse ve başkanlık seçiminden sonra yeni yönetim yabancı kuralına bir düzenleme getirmezse önümüzdeki sezon olan 2022-23 sezonu kadroda 12 yabancı, sahada 7 yabancı kuralı ile oynanacak.

TFF tarafından yabancı oyunculara dair ilk kısıtlama 1971-72 sezonu öncesi getirildi ve Türkiye'ye transfer olan yabancıların 25 yaşını geçmemiş olması şartı konuldu.

Eğer futbolcu son yılda millî takım formasını giymiş ise bu yaş sınırı dikkate alınmadı.

Türkiye'ninin yabancı sınırı tarihi şu şekilde:

1977/78: 2

1989/90: 3

1996/97: 3+1

1998/99: 5

2001/02: 5+1

2002/03: 5+1+2

2004/05: 6

2007/08: 6+2

2010/11: 6+2+2

2011/12: 6+2

2013/14: 6+0+4

2014/15: 5+3

2015/16: 14

2020/21 ikinci devre: 16

2021/22: 8+6

2022/23: 7+5

2023/24: 6+4

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