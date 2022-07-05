Süper Lig 2022-23 fikstür çekimine şarkıcı Göksel damga vurdu

Göksel'in fikstür çekiminde yer alması kimi kesimlerce eleştirilirken kimileri de eğlenceli bir iş olduğunu dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon fikstürünü 4 Temmuz Pazartesi günü açıkladı.

Fikstür çekiminde ünlü şarkıcı Göksel de yer alırken milli takım için bir şarkı da yapabileceğini dile getirdi. Aynı zamanda mini bir konser veren Göksel, büyük alkış topladı.

Göksel'in fikstür çekiminde yer alması kimi kesimlerce eleştirilirken kimileri de eğlenceli bir iş olduğunu dile getirdi.

Göksel'e teşekkür

Yeni sezonda uygulanması beklenen maç öncesi konser etkinlikleri için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi umutlu olduğunu söylerken Göksel'e de teşekkür etti.

“Çok önemli projelerimizden biri de maç öncesi konserler verilmesi. Ben de geçtiğimiz dönemlerde bir Anadolu kulübünde, Gaziantep Futbol Kulübü’nde başkanlık yaptım, seyirci sayımızın az oluşunu özellikle yaşadım. O yüzden farklı etkinlikler yaparak, bir taraftan seyirci sayısını bir taraftan da gelirleri artırmak istiyoruz.

"Bu projemizin başlangıç ayağı olarak da bugün burada bulunarak fikstür çekimimizi onurlandıran değerli sanatçımız Göksel’e katılımları için teşekkür ediyorum. Kendisine desteği için teşekkür ediyorum ve buradan kendisini alkışlıyorum.”

Fikstür nasıl?

19 takımın yer aldığı Süper Lig 22-23 sezonunda takımlar toplamda 38 maç oynayacak. 2 hafta 'bay' geçecekler.

Dünya Kupası'ndan dolayı Kasım'da ara verilecek ligde ilk haftadan bazı karşılaşmalar ise şu şekilde:

2021/22 sezonunda ipi önde göğüsleyen Trabzonspor yeni sezonu İstanbul deplasmanında, ligin yeni takımı İstanbulspor'a karşı açacak.

Beşiktaş ilk hafta evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Fenerbahçe ise ligin yenilerinden Ümraniyespor'u konuk edecek. Galatasaray ise Antalyaspor deplasmanında olacak.

2021/22 sezonunda ipi önde göğüsleyen Trabzonspor yeni sezonu İstanbul deplasmanında, ligin yeni takımı İstanbulspor'a karşı açacak.

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