Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş 15 yıllık hasrete son verdi

Katar'ın Doha kentindeki Ahmed bin Ali Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı Süper Kupa mücadelesinde gülen taraf Beşiktaş oldu.

33. dakikada Atiba'nın golüyle öne geçen siyah beyazlılar avantajını uzun süre korudu. Fakat perdeyi açan Atiba, 74'te bir kez daha sahneye çıktı ve bu kez kendi filelerini havalandırdı.

Uzatmalarda gol olmayınca maç penaltılara kaldı. Beşiktaş; Teixeira, Batshuayi, Atiba ve Vida ile dörtte dört yaparken, Antalyaspor'da Mustafa ve Floranus penaltı vuruşlarından yararlanamadı.

15 yıl sonra ilk

Beşiktaş bu sonuçla 2006'dan bu yana ilk kez Süper Kupa'nın sahibi oldu. Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlarını karşı karşıya getiren bu organizasyon, 2006'dan beri Süper Kupa adıyla düzenleniyor.

2006'daki ilk Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, daha sonra oynadığı dört finali de kaybetmişti. 2007'de ve 2009'da Fenerbahçe'ye, 2016'da Galatasaray'a yenilen Beşiktaş, 2017'de ise Konyaspor engeline takılmıştı.

Beşiktaş, 1966-1998 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda ise yedi kez zafere ulaşmıştı.

Siyah beyazlı ekip, 1998'de oynanan son Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Galatasaray'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi olmuştu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'a yetişti

Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Süper Kupa'daki toplam dokuzuncu şampiyonluğunu elde ederek, kupa sayısında Fenerbahçe ile Trabzonspor'u yakaladı.

Kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa üçlemesini gerçekleştiren siyah beyazlılar unutulmaz bir başarıya imza attı. Teknik sorumlu Önder Karaveli ise, Metin Türel’in (1974) ardından Beşiktaş’ın başında bu kupayı kazanan ikinci yerli çalıştırıcı oldu.

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