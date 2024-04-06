Fenerbahçe yönetimi Pazar günü oynanacak Süper Kupa maçına ilişkin nihai kararını verdi.

Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki nefes kesen şampiyonluk yarışına bir haftalık ara verilirken, iki takımın Şanlıurfa’daki Süper Kupa buluşmasına ilişkin spekülasyonlarsa sürüyor. Pazar günü oynanması gereken karşılaşmanın ileri bir tarihe atılmasını ve yabancı hakemle oynanmasını isteyen Fenerbahçe’nin bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geri çevrilirken, sarı-lacivertli yönetim A takımını maça çıkartmama konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Sports Digital’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe’nin takım kaptanları ve A takım kadrosunda bulunan oyuncuların tamamı Pazar günü Galatasaray karşısında sahada olmak istese de yönetimin bu konudaki maça çıkmama tavrı oldukça net.

Pazar gününe antrenman kondu

Öte yandan bu durumun iletildiği teknik heyetin de çalışmalarını buna göre planladığı öğrenilirken, sarı-lacivertli takımda maçın oynanacağı Pazar gününe antrenman kondu.

Konferans Ligi çeyrek finalindeki Olimpiakos eşleşmesi nedeniyle Süper Kupa karşılaşmasının ertelenmesini talep eden Fenerbahçe, mücadelenin yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi talebinde bulunmuştu. Maça Volkan Bayarslan’ı atayan TFF yönetimi daha önce Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa’nın 7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanmasına karar vermişti.