Suning, Inter’in kontrolünü nasıl kaybetti?

Futbol dünyası giderek daha fazla paraya odaklanıyor. Özellikle özel sermaye sektöründen gelen yatırımcılar bu konuda giderek daha büyük bir rol oynuyor. AC Milan, Chelsea ve Olympique Lyon gibi kulüplerin satın alınması, bu yatırımcıların futbolu ilgi çekici bir büyüme pazarı olarak gördüklerini gösteriyor.

“Cleats & Cashflows” köşesinde bu gelişmeyi inceliyoruz. Bu trend kulüplere ne gibi fırsatlar sunuyor? Ve beraberinde hangi riskleri getiriyor?

Bu, Inter serisinin üçüncü bölümü. Bir önceki bölümde, Inter’in İtalyan futbolunun zirvesine dönüşünü tahvil ihracı, borçların yeniden yapılandırılması ve giderek daha karmaşık hale gelen borç yapıları kurarak nasıl finanse ettiğini anlatmıştık. Bu bölümde ise, bu finansal yapının çökmeye başladığında neler olduğunu inceleyeceğiz.

Dönüm noktası

Suning’in Inter’deki çöküşü birdenbire gerçekleşmedi. Bu, dört yıla yayılan bir sürecin son noktasıydı. Süreç, Çin’in futboldaki yurt dışı yatırımlarından giderek geri çekilmesiyle başladı ve ardından koronavirüs pandemisinin finansal etkileriyle hızlandı.

2020 yılında ilk çatlaklar ortaya çıktı. Böylece, nihayetinde Oaktree tarafından devralınmasına yol açacak olan temeller atılmış oldu. Suning, iç ekonomik sorunlar, emlak piyasasındaki kriz, pandemi ve Çin iş dünyasındaki genel borç azaltma sürecinin birleşiminden ağır darbe alan Çinli holdinglerden biriydi. Yıllar boyunca borçlanarak uluslararası alanda genişleyen şirketler, finansal hareket alanlarının aniden büyük ölçüde azaldığını gördü.

Suning için buna ek olarak, kendi perakende faaliyetleri de zaten baskı altındaydı. Grup, yaklaşık 3,9 milyar Çin yuanı (yaklaşık 490 milyon avro) zarar etti. Bu nedenle Inter’e finansal destek sağlamaya devam etmek giderek zorlaştı. Hissedarın artık neredeyse hiç ek sermaye sağlayamaması nedeniyle Inter, dış finansman arayışına girmek zorunda kaldı.

Oaktree’den alınan kredi

Bu finansman, Mayıs 2021’de sağlandı. Zor durumdaki şirketlere yatırım yapma konusunda uzmanlaşmış büyük bir uluslararası varlık yönetim şirketi olan Oaktree, Suning’e 275 milyon avroluk bir kredi verdi. Faiz oranı yüzde 12, vade süresi ise üç yıldı. Kredi, Suning’in Inter’in sahibi olduğu Lüksemburg merkezli holding şirketi Grand Tower S.à r.l.’ye verildi.

Bu yapı önemliydi. Zira kredi, Inter’in kendisi tarafından değil, kulübün üstündeki holding tarafından alındı. Bu sayede borç ve faiz giderleri doğrudan Inter’in bilançosuna yansıtılmadı. Ayrıca teminat olarak kulübün oyuncuları, stadyum gelirleri veya diğer operasyonel faaliyetleri değil, holdingin hisseleri gösterildi. Suning krediyi geri ödemeseydi, Oaktree holdingin sahibi olacak ve böylece otomatik olarak Inter üzerindeki kontrolü ele geçirecekti.

Kredinin iki unsuru özellikle dikkat çekiyor. Birincisi faiz oranı. Yüzde 12 ile bu oran, Inter’in daha önce ihraç ettiği tahvillerin faiz oranından önemli ölçüde yüksekti. Bu durum, Oaktree için daha yüksek riski yansıtıyordu. Zira geri ödeme, kulübün performansına değil, Suning’in krediyi yeniden finanse etmeyi, kulübü satmayı veya yeni sermaye çekmeyi başarabilip başaramayacağına bağlıydı.

Ayrıca, üç yıllık kısa vade de dikkat çekiciydi. Net bir yeniden finansman planı olmadan, sonuçta iki senaryodan sadece biri kalıyordu: ya Suning, kredinin geri ödenebileceği bir tutarda Inter’i satacaktı ya da Oaktree kulübün kontrolünü ele geçirecekti. Ortada bir yol neredeyse yoktu.

2022’de baskı giderek arttı. Inter Media & Communication, tahvillerini yüzde 6,75 faizli 415 milyon avroluk yeni bir tahvil ihracıyla yeniden finanse ederken, Suning’in Çin’deki mali durumu daha da kötüleşti. Inter’in satışı, giderek tek gerçekçi çıkış yolu gibi görünüyordu.

Başarısız satış süreci

Eylül 2022’de çeşitli medya kuruluşları, Zhang ailesinin bir alıcı bulmak için yatırım bankası Goldman Sachs’ı görevlendirdiğini bildirdi. İstenen fiyat 1,2 milyar avro civarındaydı; bu, RedBird’ün AC Milan için ödediği tutarla yaklaşık aynıydı. Daha sonra Financial Times, Raine Group’un da satış sürecine dahil olduğunu bildirdi.

Amaç açıktı: Inter’i, Oaktree’ye verilen kredinin geri ödenebileceği, Suning’in yatırımının büyük bir kısmını geri kazanabileceği ve tercihen kâr da elde edebileceği bir fiyata satmak.

Kağıt üzerinde Inter, cazip bir kulüp olmaya devam ediyordu. Hâlâ İtalya’nın en büyük kulüplerinden biriydi, küresel bir erişime sahipti, gelirleri artıyordu, dört sezonda iki lig şampiyonluğu kazanmıştı ve 2023’te Şampiyonlar Ligi finaline yükselmişti.

Yine de mali durum çok daha az cazipti. Tahvil programı, gelecekteki nakit akışları üzerinde ağır bir baskı oluşturuyordu. Buna ek olarak, yüksek faiz oranı ve faizin ödenmemiş krediye eklenmesini öngören “payment-in-kind” (PIK) yapısı nedeniyle Oaktree’ye olan borç hızla artıyordu.

Kulüp dışında da pek olumlu gelişme yaşanmıyordu. İtalya’daki televizyon yayın haklarından elde edilen gelirler neredeyse hiç artmıyordu ve Inter’in kendine ait bir stadyumu yoktu. Kulüp, San Siro’yu AC Milan ile paylaşıyordu; stadyumun mülkiyeti ise Milano belediyesine aitti. Potansiyel alıcılar için bu durum, gayrimenkul veya stadyum işletmeciliği yoluyla ek değer yaratma imkânlarının kısıtlı olduğu anlamına geliyordu.

Bu nedenle yatırımcılar, finansal açıdan sağlıklı bir üst düzey kulübe değil, yüksek borçlu, sınırlı büyüme imkânlarına sahip, stadyum üzerinde kontrolü olmayan ve maliyet yapısı hâlâ yıllardır sportif başarıya yönelik büyük yatırımlara dayalı bir organizasyona bakıyorlardı. İlgi vardı, ancak sonuçta hiçbir alıcı ortaya çıkmadı.

Alacaklı devralıyor

Satış sürecinin başarısız olmasının ardından Suning, krediyi yeniden finanse etmeyi denedi. Çeşitli medya kaynaklarına göre, bu konuda Amerikalı varlık yönetimi şirketi PIMCO ile görüşüldü. Ancak bu yeni kredinin faiz oranı yine olağanüstü yüksek olacaktı. Yeniden finansman başarılı olsaydı bile, bu muhtemelen sadece icranın ertelenmesi anlamına gelirdi. Sonuçta, kulübün satışı veya zorla devri en olası sonuç olarak kaldı.

Oaktree’nin kredisi, pahalı borçların ne kadar hızlı artabileceğini gösterdi. Mayıs 2024’te kredinin vadesi dolduğunda, PIK yapısı nedeniyle 275 milyon avroluk başlangıç tutarı yaklaşık 395 milyon avroya yükselmişti. Suning bu tutarı geri ödeyemedi.

Inter’deki hisselerin değerlemesi de Suning’in konumunun ne kadar kötüleştiğini ortaya koydu. Grup, %68,55’lik hissesini 586 milyon avrodan 148 milyon avroya düşürdü: bu, yaklaşık %75’lik bir değer kaybı anlamına geliyordu. Böylelikle Suning, hissedarlar için değerin büyük ölçüde ortadan kalktığını fiilen kabul etmiş oldu. Inter hâlâ güçlü bir isme, sportif prestije ve küresel çekiciliğe sahipti, ancak yüksek borçlar hissedar değerini neredeyse tamamen eritmişti.

22 Mayıs 2024’te Suning, krediyi geri ödeyemedi. Bunun üzerine Oaktree, üzerinde anlaşmaya varılan teminatı kullanarak Inter’in kontrolünü ele geçirdi. Bu, bir alıcının kulübü piyasadan satın aldığı geleneksel bir devralma değildi. Mülkiyet, bir alacaklının teminatlarını talep etmesi sonucu el değiştirdi.

Bu, belki de Suning döneminden çıkarılacak en önemli ders. Borçlar sadece Inter’in sportif hedeflerini finanse etmekle kalmadı, nihayetinde kulübün sahibinin kim olacağını da belirledi.

Sonuç

Suning, Inter’i bir gecede kaybetmedi. Kulübün kontrolü, finansal yapı aracılığıyla adım adım önce tahvil sahiplerine, ardından da nihayetinde Oaktree’ye geçti. Oaktree, Mayıs 2024’te teminatlarını talep ettiğinde, sonuç aslında çoktan kaçınılmaz hale gelmişti.

Ağustos başında yayınlanacak bu serinin bir sonraki bölümünde, Oaktree yönetimindeki dönemi ele alacağız. Zor durumdaki borçlara uzmanlaşmış bir yatırımcı, Avrupa’nın en büyük futbol kulüplerinden birini nasıl yönetir? Ve Inter, borç temelli büyümeden finansal açıdan daha sürdürülebilir bir modele nasıl geçiş yapmaya çalışıyor?

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