Futbol dünyası giderek daha fazla sermayenin etkisi altına giriyor ve private equity de burada giderek daha büyük bir rol oynuyor. A.C. Milan, Chelsea ve Olympique Lyon gibi kulüplerin devralınması, yatırım şirketlerinin uluslararası futbolu giderek daha sık cazip bir büyüme pazarı olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Cleats & Cashflows bülteninde bu gelişmeyi ele alıyoruz. Bu trendin sunduğu stratejik fırsatları inceliyor, ancak futbola yönelik artan finansal yatırımların beraberinde getirdiği riskler üzerinde de duruyoruz. Bu sayı, dört blogdan oluşan Milan mini serimizin son bölümünü oluşturuyor.

Bu kez Oaktree dönemine bakıyoruz. Sorunlu borçlar konusunda uzmanlaşmış bir yatırımcı, Avrupa’nın en büyük futbol kulüplerinden birini nasıl yönetiyor? Inter ise borca dayalı büyümeden finansal açıdan daha sürdürülebilir bir modele geçiş yapmaya nasıl çalışıyor?

Oaktree, Inter’in kontrolünü devraldığında ilk görev açıktı: fonun tam olarak neyi devraldığını ortaya koymak. Suning’in sekiz yıllık dönemi, müzakere edilmiş bir satış ya da planlı bir devirle sona ermedi. Kulüp, Suning borçlarını artık ödeyemediği ve alacaklı da kulüp üzerindeki hakkını kullandığı için Oaktree’nin eline geçti.

Sahiplik grubu, kulübe öz kaynak ve krediler yoluyla toplamda 500 milyon avronun üzerinde para koymuştu. Sonuçta Suning için bunun çok az bir değeri kaldı. Grup, Inter’te ciddi şekilde değer kaybetmiş bir payla ayrıldı ve yatırımı normal bir şekilde satma imkânı bulamadı.

Dolayısıyla bu devralma, finansal sıkıntı içindeki şirketlere yapılan yatırımlarda bilinen bir modeli izledi. Bir yatırımcı, mali sorun yaşayan bir şirkete, çoğu zaman nispeten yüksek bir bedel karşılığında para sağlar. Şirket daha sonra borçlarını yeniden finanse etmeyi başaramazsa, finansmanı sağlayan taraf nihayetinde kontrolü devralabilir.

Inter, mali sorunlarına rağmen Oaktree için cazipti. Kulübün dünya çapında bilinen bir markası, zengin bir tarihi, çok büyük bir taraftar kitlesi var ve sportif açıdan da hâlâ önemli bir konumda. Bu da onu, finansal sıkıntı içindeki bir şirkete yapılan yatırımın nasıl sonuçlanabileceğine dair oldukça klasik bir örnek haline getiriyordu.

Daha önce Milano’nun diğer tarafında yaşananlarla da belirgin benzerlikler vardı. Altı yıl önce Elliott Management, Li Yonghong finansal yükümlülüklerini artık yerine getiremediği için AC Milan’ın kontrolünü ele geçirmişti.

Bununla birlikte önemli farklar da vardı. Elliott çok daha aktif bir yaklaşım seçti. Fon, Milan’a yeniden para koydu ve kulübü finansal ve organizasyonel olarak yeniden inşa etmeye çalıştı. Sonunda Milan, 2022’de RedBird’e satıldı.

Oaktree ise daha sabırlı bir yaklaşım izliyor gibi görünüyor. Fon, kulübü hızlı biçimde yeniden şekillendirmekten çok finansal istikrara, borçların yeniden finansmanına ve Inter’in değerini uzun vadede korumaya odaklanıyor.

Her iki sahiplik modeli arasındaki karşılaştırma, bu mini serinin kapanış bölümünde daha ayrıntılı biçimde ele alınacak. Oaktree açısından ise bu devralma büyük bir değişim anlamına geliyordu. Normalde daha çok ciddi finansal sorunlar yaşayan şirket ve organizasyonlarla ilgilenen bir yatırımcı, bir anda Avrupa’nın en büyük futbol kulüplerinden birinin kontrolünü eline almış oldu. Fonun futbolda daha önce, 2020’de devraldığı Fransız kulübü SM Caen üzerinden bir miktar deneyimi vardı. Ancak Inter tamamen farklı bir seviyede faaliyet gösteriyor.

Buna rağmen finans piyasası dikkat çekici ölçüde sakin tepki verdi. Inter’in 415 milyon avroluk tahvilleri, Mayıs ve Haziran 2024’te büyük ölçüde değerini korudu. Ayrıca derecelendirme kuruluşlarına göre bu borçlanmaların kredi değerliliği de değişmedi. Bu önemli, çünkü finans piyasalarının Oaktree’ye geçişte çok az ek risk gördüğünü gösteriyor.

Böylece kredi piyasası, futbol medyasının büyük bir bölümünden daha hızlı biçimde, Oaktree devralmasının bir finansal kriz yaratmadığını, aksine daha fazla istikrar sağladığını anlamış oldu. Kulübün finansmanına dair belirsizlik azaldı ve dümenin başına, büyük borçlar ve finansal risklerle çalışmaya alışkın profesyonel bir yatırımcı geçti.

Oaktree’nin istikrar sağlayıcı etkisine dair en net işaret 2025’te geldi: Inter borçlarını yüzde 4,52 ile yeniden finanse edebildi ve böylece yıllık faiz yükü ciddi şekilde düştü.

Sonuçta Suning modelinin arkasındaki temel düşüncenin işlemediği ortaya çıktı. Sahiplik grubu, sportif başarının nihayetinde yüksek borç yükünü taşıyabilecek ölçüde ticari büyüme getireceğini varsayıyordu. Kupalar gerçekten geldi. Ancak gelirler, bu modele ait maliyetleri ve borçları karşılayacak kadar hızlı artmadı.

Finansal dönüş

Oaktree’ye geçişin finansal sonuçları en iyi 2024/25 mali yılı verilerinde görülüyor. Bu veriler, günlük faaliyetlerinden nihayet yeniden kâr eden, ancak hâlâ Suning döneminin finansal mirasını taşımaya devam eden bir kulübü gösteriyor.

Gelir tablosu artık sağlıklı ve sürdürülebilir görünmeye başladı. Bilanço tarafında ise toparlanmanın devam etmesi gerekiyor.

Gelirler ve giderler

Swiss Ramble’ın hesaplamasına göre Inter, 2024/25’te ana faaliyetlerinden yaklaşık 551 milyon avroluk rekor gelir elde etti. Kulübün kendi verilerine göre ise gelir yaklaşık 567 milyon avro oldu.

Aradaki fark esas olarak transfer gelirleri ve diğer ek gelirlerin muhasebeleştirilme biçiminden kaynaklanıyor. Gelir, bir önceki yıla göre yaklaşık 144 milyon avro arttı. Bu da yaklaşık yüzde 35’lik bir büyümeye karşılık geliyor.

En büyük katkı yayın gelirlerinden geldi. Bu kalem yaklaşık 265 milyon avroya yükseldi; bu da yaklaşık yüzde 50’lik artış anlamına geliyor. Uzun Şampiyonlar Ligi serüveni ve Kulüpler Dünya Kupası’na katılım, en önemli ek gelirleri sağladı. Elde bulunan verilere göre Kulüpler Dünya Kupası bölümü yaklaşık 31 milyon avroluk tek seferlik gelir getirdi.

Aynı zamanda bu durum, bu gelir kaynağının ne kadar dalgalı olabileceğini de gösteriyor. UEFA’nın dağıttığı tutarlar, sportif performansa ve Avrupa kupalarına katılıma güçlü biçimde bağlı. Bu nedenle bu gelirler, örneğin ticari gelirler ya da kulübe ait bir stadyumdan elde edilen gelirler kadar öngörülebilir değil.

Maç günü gelirleri ilk kez 100 milyon avroyu aştı ve yaklaşık 104 milyon avroya ulaştı. Swiss Ramble’ın hesaplamasına göre bunun içinde yaklaşık 4 milyon avroluk kombine geliri de yer alıyor. Kulübün yıllık hesabında ise bu şekilde yer almıyor.

Yalnızca Barcelona’ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinin yaklaşık 14 milyon avro getirdiği belirtiliyor. Böylece tek bir maçın geliri açısından yeni bir İtalya rekoru kırıldı. Ticari gelirler de büyüyerek yaklaşık 160 milyon avroya çıktı. Bu artış, daha güçlü bir sponsor portföyü ve daha yüksek uluslararası görünürlük sayesinde gerçekleşti.

Yıllık yaklaşık 30 milyon avro değerinde olduğu bildirilen Betsson forma anlaşması, İtalyan futbolu tarihinin en büyük forma sponsorluğu anlaşması oldu. Aynı zamanda Inter, Nike ile iş birliğini 2031’e kadar uzattı. Elde bulunan bilgilere göre bu anlaşma, yıllık 20 milyon avronun üzerinde sabit bir ödeme garanti ediyor. Performans bonuslarıyla birlikte toplam değer, gelecek sezonlarda yıllık 30 milyon avroya yaklaşabilir.

Maliyet tarafında ise maaş giderleri yaklaşık 253 milyon avroya yükseldi. Bu, bir yıl öncesine göre yaklaşık 26 milyon avro daha fazla. Bu artışın önemli bir bölümü, oyuncular ve teknik ekibin sportif başarılar nedeniyle aldığı primlerle açıklanabilir. Ancak daha önemlisi, gelirlerin maaş maliyetlerinden çok daha hızlı büyümüş olması.

Inter’in oyuncular için muhasebe açısından yazdığı giderler de sert biçimde düştü. Çünkü bir kulüp oyuncu satın aldığında, transfer bedeli tek seferde gider olarak yazılmaz. Tutar sözleşme süresine yayılır. Bu yıllık giderler yaklaşık 61 milyon avro seviyesinde gerçekleşti; bir yıl önce bu rakam 96 milyon avroydu. Dört yıl önce ise yaklaşık 137 milyon avro düzeyindeydi.

Böylece oyuncu kadrosu maliyetleri ile gelirler arasındaki oran da belirgin biçimde iyileşti. Maaşlar ile oyunculara ilişkin maliyetleri topladığımızda, toplam oyuncu maliyeti yaklaşık 314 milyon avroya ulaşıyor.

Bunu UEFA için düzeltilmiş gelirlerle karşılaştırdığımızda, yani 551 milyon avroluk çekirdek gelire ek olarak üç yıllık dönemde yıllık ortalama 36 milyon avroluk transfer kârı da dahil edildiğinde, oran yaklaşık yüzde 53,5 oldu. Bu, UEFA’nın yüzde 70 sınırının oldukça altında.

Daha olumsuz bir senaryoda bile, gelirin yaklaşık 500 milyon avroya gerilemesi halinde oran yaklaşık yüzde 58,6 ile yine de yönetilebilir seviyede kalacaktır. Bu da Suning döneminin zirve yıllarına kıyasla çok daha sağlıklı bir maliyet modeline işaret ediyor.

Nihai sonuç ise belki de en net hikâyeyi anlatıyor. Inter yaklaşık 35 milyon avro net kâr açıkladı. Daha da önemlisi, transfer gelirleri henüz dahil edilmeden önce normal faaliyetlerden elde edilen kâr yaklaşık 69 milyon avro oldu.

Bu fark önemli. Suning döneminde transferler çoğu zaman bir tür finansal acil çözüm işlevi görüyordu. Oyuncular, günlük faaliyetlerden kaynaklanan yapısal zararları telafi etmek için satılıyordu.

Oaktree döneminde ise kâr giderek daha fazla değerli oyuncuların satışından değil, doğrudan futbol kulübünün kendisinden geliyor gibi görünüyor. Transferler artık zararları kapatmak zorunda değil. Günlük faaliyetler kendi başına sürdürülebilir hale gelmeye başlıyor. Yine de küçük bir çekince yerinde olur: Bu gelişmeyi test edebilmek için elimizde hâlâ çok az yıl var. Buna rağmen mevcut veriler, Inter için umut verici bir finansal geleceğe işaret ediyor.

Bilanço

Kâra dönüşe rağmen Inter’in bilançosu önceki sahiplik döneminin etkilerini göstermeyi sürdürüyor. Özkaynak hâlâ negatiftı ve yaklaşık eksi 12 milyon avro seviyesindeydi. Bu yine de bir yıl önceki yaklaşık eksi 100 milyon avroya kıyasla ciddi bir iyileşmeydi.

Bu iyileşme, net kârın yanı sıra, sahibin verdiği kredilerin özkaynağa dönüştürülmesi ve Oaktree’nin kulübe koyduğu yaklaşık 52 milyon avroluk yeni para sayesinde gerçekleşti.

Maurits Linders

Grafik: Inter’in özkaynak gelişimi

Toplam borçların gelişimi de toparlanmanın adım adım ilerlediğini gösteriyor. Eğilim açık biçimde olumlu: toplam yükümlülükler zirve seviyesinden geriledi. Buna karşın mutlak tutarlar, Inter’in özkaynağıyla kıyaslandığında hâlâ yüksek. Bu da Suning döneminde ne kadar fazla borç biriktiğini ortaya koyuyor.

Maurits Linders

Grafik: Inter’in toplam borçlarının gelişimi

Kısacası gelirler ve giderler, bilançodan daha hızlı toparlanıyor. Inter artık yapısal olarak zarar etmiyor, ancak sportif başarının büyük ölçüde borçla finanse edildiği yılların mirası henüz tamamen ortadan kalkmış değil.

Nakit akışları

Inter’in günlük faaliyetlerinden ürettiği nakit miktarı 2024/25’te belirgin biçimde iyileşti. Kulüp, günlük faaliyetlerden yaklaşık 107 milyon avroluk nakit akışı bildirdi. Bu, neredeyse kesin olarak kulübün yakın tarihindeki en güçlü sonuçlardan biri.

Swiss Ramble ise yaklaşık 146 milyon avro hesaplıyor. Fark, çeşitli giderlerin nasıl dahil edildiğinden kaynaklanıyor. Daha düşük olan tutarın içinde, diğer varlıklara ilişkin yaklaşık 6 milyon avroluk amortisman, ödenen 35 milyon avroluk faiz ve yaklaşık 10 milyon avroluk ödenmiş vergi yer alıyor.

Bu fark önemli. Faiz ve vergiler ödenmeden önce futbol kulübü çok para üretti. Faizler ve vergiler ödendikten sonra ise bundan geriye belirgin biçimde daha az kaldı.

Buna rağmen iyileşme büyük. UEFA’dan daha yüksek gelir, maç günlerinde artan gelir, ticari büyüme ve oyuncu maliyetlerindeki düşüş, günlük faaliyetlerin sonunda gerçekten yüksek miktarda para üretmesini sağladı. Önceki yılların aksine Inter, iş modelini ayakta tutmak için artık esas olarak transferlere ya da sahibin finansal desteğine dayanmak zorunda kalmadı.

Aynı zamanda altyapıya yapılan yatırımlar da artıyor. Inter’in, antrenman tesisinin modernizasyonuna ve diğer önemli tesislere yaklaşık 100 milyon avro yatırım yapmayı planladığı belirtiliyor.

Bu, Oaktree’nin kulübün varlıklarını iyileştirme ve uzun vadeli değer yaratma vurgusuna uyuyor. Bu, yalnızca oyuncu kadrosuna yatırım yapmaktan, kulübü bir organizasyon olarak daha güçlü hale getiren yatırımlara geçiş anlamına geliyor. Aynı düşünce, bir sonraki bölümde ele alınacak San Siro projesinde de önemli rol oynuyor.

Buna rağmen genel toplamda Inter, kasasına girenden yaklaşık 46 milyon avro daha fazla nakit harcadı. Bu açık, büyük ölçüde Oaktree’den gelen yaklaşık 49 milyon avroluk yeni sermayeyle karşılandı. Bu da modelde kalan gerilimi ortaya koyuyor: günlük faaliyetler ciddi ölçüde iyileşti, ancak kulübün finansal pozisyonu hâlâ desteğe ihtiyaç duyuyor.

Bu nedenle genel tablo nüanslı. Inter günlük faaliyetlerinden yeniden kâr ediyor, kayda değer miktarda nakit üretiyor, borçlarını azaltıyor ve çok daha iyi finansal oranlara sahip.

Öte yandan bilanço hâlâ önceki sahiplik döneminin etkilerini taşıyor. Dönüşüm başladı, ancak borçların daha da azaltılmasına yönelik süreç henüz tamamlanmış değil.

Stadyum, satış ve gelecek

Inter’in geleceği artık birbiriyle güçlü biçimde bağlantılı üç konu etrafında şekilleniyor: yeni San Siro’nun geliştirilmesi, Oaktree’nin payını nihayet ne zaman satacağı ve kulübün gelirlerinin kalitesi ile sürdürülebilirliği. Stadyum, uzun vadede ek değer yaratmak için en açık fırsat.

Eylül 2025’te Milano Belediye Meclisi, San Siro’nun ve çevresindeki alanın Inter ile AC Milan’a satışını onayladı. İki kulüp, daha büyük bir geliştirme projesinin parçası olarak burada yaklaşık 71.500 kişilik yeni bir stadyum planlıyor.

Proje, Foster + Partners ve MANICA tarafından tasarlanan modern bir stadyum öngörüyor. Finansman tarafında ise Goldman Sachs, JPMorgan, Banco BPM ve BPER Banca gibi kurumlar yer alıyor.

Inter’in yeni bir stadyum istemesinin nedeni aslında oldukça basit. Kulüp hâlâ stadyumunun sahibi değil ve bu nedenle Premier League’deki birçok üst düzey kulübe karşı yapısal bir dezavantaja sahip. Mevcut San Siro ikonik olsa da yaşı, belediye mülkiyet yapısı ve eskimiş ticari imkânları nedeniyle, Inter’in buradan elde edebileceği gelirleri sınırlandırıyor.

Milano üzerine hazırlanan bu mini serinin önceki bölümünde de ele alındığı gibi, stadyumun başlıca sınırlamaları şunlar:

Lüks ve kurumsal ağırlama paketlerinde sınırlı imkânlar

Sınırlı sayıda VIP ve kurumsal koltuk

Ticari faaliyetleri ve gayrimenkulü stadyumla ilişkilendirmek için az alan

Maç günleri dışında gelir yaratmak için daha az imkân

Stadyum isim hakkından gelir elde etmek için sınırlı imkânlar

Modern futbol dünyasında bunlar önemli unsurlar. Football Benchmark’ın RevPEPAS metriği — mevcut koltuk başına etkinlik başına gelir — farkı açık biçimde ortaya koyuyor:

AC Milan: 40 avro

Inter: 41 avro

Juventus (2018/19 zirvesi): 73 avro

Real Madrid: 124 avro

PSG: 137 avro

Dolayısıyla sorun, Inter’in çok az taraftara sahip olması ya da markasının yeterince tanınmaması değil. Milano’nun iki kulübü de düzenli olarak 70 binden fazla seyirci çekiyor. Sorun altyapı.

Modern bir stadyum, büyük profesyonel yatırımcıların çok değer verdiği türden istikrarlı gelirleri tam olarak sağlayabilir: lüks koltuklar, kurumsal ağırlama, stadyum isim hakkı, yiyecek-içecek, konserler ve maç günleri dışındaki diğer etkinlikler.

Bu, Avrupa futbolundaki daha geniş bir gelişime de uyuyor. Giderek daha fazla kulüp, televizyon ve sportif performanstan gelen öngörülemez gelirlere daha az bağımlı olmak için stadyumunun sahibi olmaya çalışıyor. Bununla birlikte stadyum bir ikilemi de beraberinde getiriyor. Proje 1 milyar avroyu aşan bir maliyete ulaşabilir ve büyük ihtimalle özkaynak ile borcun birleşimiyle finanse edilmesi gerekecektir.

Suning döneminden kalan borç yükünü hâlâ toparlamaya çalışan bir kulüp için bu büyük önem taşıyor. Yeni bir stadyum, uzun vadede gelir tavanını ciddi biçimde yükseltebilir, ancak eski borç tamamen azaltılmadan önce yeni bir borç yükü de yaratabilir.

Yeni San Siro – üç seçenek

Şu anda Oaktree’nin fiilen üç stratejik seçeneği var. İlki pasif sahip rolü. Oaktree finansalları istikrara kavuşturabilir, borçları yeniden finanse edebilir, sportif performansı belli seviyede tutabilir ve ardından nispeten hızlı biçimde bir alıcı arayabilir.

Ancak bu çok olası görünmüyor. Çünkü böyle bir yaklaşımla Oaktree, gelecekteki stadyum değerinin önemli bir bölümünü kulübün değerine kendisi yansıtamaz. Bu, Inter’i potansiyel alıcılar için daha az cazip hale getirir ve muhtemelen nihai satış fiyatını da aşağı çeker. Kısacası, masada değer bırakılmış olur.

İkinci ve muhtemelen en mantıklı seçenek, stadyum projesini esas olarak geleceğe hazır hale getirmek. Bu senaryoda Oaktree’nin stadyumu bizzat finanse etmesi ve tamamlaması şart değil. Esas mesele, projenin inandırıcı ve uygulanabilir hale gelmesini sağlamak.

Bu da şu anlama geliyor: gerekli siyasi onayları almak, planlamayı ilerletmek, finansman seçeneklerini geliştirmek, belirsizlikleri azaltmak ve stadyum projesinin, gelecekteki bir alıcının güvenle para koyabileceği kadar ileri bir aşamaya gelmesini sağlamak.

Bu fark kritik. İnandırıcı ve ileri aşamaya gelmiş bir stadyum projesi varken Inter’i devralan bir alıcı, sadece mevcut kulübü satın almaz. Aynı zamanda bu projede saklı olan gelecekteki kârlılık büyümesini de satın alır. Stadyum etrafındaki daha fazla güvence, kulübü daha değerli hale getirir; çünkü gelecekteki gelirler daha öngörülebilir ve daha genişletilebilir olur.

AC Milan ile ilişki de bu nedenle stratejik önem taşıyor. RedBird’ün projeyi ileri taşımakta büyük çıkarı var, çünkü altyapı Milan için kendi yatırım stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

RedBird için stadyum her şeyden önce bir büyüme motoru: kulübün tekrarlayan gelirlerini ciddi biçimde artırmanın bir yolu. Oaktree için ise stadyum daha çok Inter’in değerini yükseltmenin ve nihai satışı daha cazip hale getirmenin bir aracı. Yani çıkarları birebir aynı değil, ancak birlikte ilerleme sağlamak için yeterince paralel. Her iki sahip de kulüplerinin değer gelişiminde bir sonraki adımı mümkün kılmak için altyapı konusunda netlik istiyor.

RedBird’ün AC Milan’daki altyapı stratejisine dair daha fazla bilgi için AC Milan’da RedBird yaklaşımına dair önceki makaleme atıfta bulunuyorum. Ayrıca ortak yaklaşım, projeyi finansal açıdan daha uygulanabilir kılıyor.

Inter ve Milan, inşaat, altyapı, finansman ve işletme maliyetlerini birlikte üstlenebilir. Böylece her kulüp, ayrı ayrı bir stadyum geliştirmesi durumunda masaya koyması gerekecek miktardan daha az para koymak zorunda kalır.

Bu, Suning döneminden kalan borçların hâlâ varlığı nedeniyle Inter için ekstra önemli. Ortak bir stadyum, tamamen kendine ait bir stadyumun kulübün finansal pozisyonu üzerinde yaratacağı baskıyı azaltır.

Üçüncü seçenek ise yeni altyapının tamamen sahibi olmak. Oaktree bu durumda finansmana ortak olabilir ve inşaatı teslimata kadar yönlendirebilir. Ancak 1 milyar avroyu aşan bir proje, ciddi siyasi, teknik, finansal ve uygulama riskleri taşır. Buna ek olarak İtalyan bürokratik prosedürleri takvimi ciddi biçimde geciktirebilir.

Finansal sıkıntı içindeki şirketlere odaklanan ve normalde belirli bir yatırım süresiyle çalışan bir yatırımcı için, sermayeyi böyle bir projede yedi ila on yıl bağlamak muhtemelen ideal değil. Oaktree’nin en iyi yaptığı şeyi yapması daha olası görünüyor: belirsizliği azaltmak ve gelecekteki bir alıcının Inter için çok daha fazla ödemeye hazır olmasını sağlamak.

Bu arada stadyum stratejisine de belli bir nüansla bakmak gerekiyor. Premier League’de futbol stadyumu yatırımlarına ilişkin araştırmalar, mevcut stadyumların genişletilmesinin çoğu zaman sonraki yıllarda daha iyi sportif performansla birlikte görüldüğünü ortaya koyuyor.

Tamamen yeni stadyumlarda ise bu ilişki daha az net. Bu, projenin finansal mantığını ortadan kaldırmıyor. Sadece yeni bir stadyumun otomatik olarak daha fazla kupa getireceğini varsaymamamız gerektiğini gösteriyor.

Bununla birlikte daha geniş ekonomik mantık güçlü kalmaya devam ediyor. Stadyumdan gelen daha istikrarlı ve tekrarlayan gelirler, bir kulübün kadrosuna yatırım yapmak için sahip olduğu finansal alanı büyütür. Ve Avrupa futbolunda harcama düzeyi ile sportif başarı arasında güçlü bir uzun vadeli ilişki bulunduğu için, daha iyi bir altyapı zaman içinde Inter’in hem saha içinde hem saha dışında sportif imkânlarını da artırabilir.

Bu fark, Oaktree’nin kulübü nihai satışında da doğrudan önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında, Financial Times’ın sözünü ettiği 1 milyar doların üzerindeki değerleme, özellikle önümüzdeki yıllarda stadyum konusunda giderek daha fazla netlik sağlanırsa, muhtemelen bir tavan değerden çok alt sınır olarak görülmeli.

Yine de önemli bir çekince var: mevcut kârın kalitesi. 2024/25 mali yılı finansal açıdan tarihiydi, ancak sonucun bir bölümü ciddi dalgalanma gösterebilecek ve her yıl geri dönmeyebilecek gelirlerden geldi. Kulüpler Dünya Kupası gelirlerini, uzun Şampiyonlar Ligi serüvenini ve transfer gelirlerini düşünün.

Giuseppe Marotta da gelecekteki kârlılığın hâlâ Şampiyonlar Ligi’ne katılıma ve transfer gelirlerine bağlı olduğunu bizzat ifade etti. Dolayısıyla Inter’in finansal modeli Suning dönemine kıyasla açık biçimde daha sağlıklı, ancak kulüp sportif hayal kırıklıklarına karşı henüz tamamen korunmuş değil.

Yeni bir stadyum bu bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayacak, ancak gelir tabanını çok daha istikrarlı ve çeşitlendirilmiş hale getirebilir. Ve belki de bu, Inter’in modern finansal tarihinden çıkarılacak en önemli ders: futbol kulüpleri borç parayla başarıyı daha hızlı zorlayabilir, ancak kalıcı finansal dayanıklılığı nihayetinde sağlayan şey altyapı ve tekrarlayan gelirlerdir.

Sonuç: başarının bedeli

Inter’in kârı gerçekten kazanılmış bir kâr, ancak aynı zamanda finansman sayesinde mümkün oldu. Önce 2017’de gelecekteki gelirler satıldı, ardından 2022’de yeniden, sonra 2025’te yeniden finanse edildi. Sonunda alacaklı, Mayıs 2024’te kulübün sahibi bile oldu.

Buradan çıkarılacak ders, futbol kulüplerinin hedeflerinden vazgeçmesi gerektiği değil. Futbolda hedef şarttır. Ders, finansal tampon olmadan hedefin tehlikeli hale gelebileceğidir. Giderler tekrarlayan gelirlerden daha hızlı arttığında ve bugünün başarısını ödemek için gelecekteki gelirler kullanıldığında, kontrol yavaş yavaş kulübün elinden uzaklaşır.

Suning sportif başarı getirdi. Ama bunun bedeli dış finansmana yapısal bağımlılıktı. Inter’in kupaları ve şampiyonlukları gerçekti. Arkalarındaki borçlar da öyle.

Bu yüzden modern futbolda bir kulübün nasıl finanse edildiği artık yalnızca finansal bir tercih değil. Sonuçta bir kulübün para ve borçla nasıl başa çıktığı, kulübün kime ait olacağını bile belirleyebilir.