Sezonun en flaş transferlerinden biri: Sulemana rekor bedelle Rennes'de

Camavinga, Doku gibi genç yıldızlara sahip olan Rennes, Sulemana transferiyle de şimdiden Ligue 1'in en heyecan verici takımlarının başında geliyor.

Rennes bir süredir peşinde olduğu Nordsjaelland'ın 2002 doğumlu Ganalı kanat forveti Kamaldeen Sulemana'yı Danimarka rekoru sayılan bir bedelle kadrosuna kattı. Aylardır Manchester United ve Ajax ile de ismi anılan genç yıldız, Bruno Genesio yönetimindeki Fransız ekibine 15 milyon Euroluk bir bonservis bedeliyle transfer oldu. Bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'yu bulması beklenen bu bedel daha önce Midtjylland'dan Crystal Palace'a 9 milyon Euro'ya transfer olan Alexander Sörloth'un transferini de geride bıraktı.

Rennes ile 5 yıllık bir sözleşmeye imza atan Sulemana, Nordsjaelland'ın ünlü Right to Dream akademisinden yetişti. Nordsjaelland formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkan oyuncu 22 gole doğrudan etki etti (14 gol, 8 asist).

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