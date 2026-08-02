Maghreb de Fès kulübü, mevcut yaz transfer döneminde ilk yabancı transferiyle kadrosunu güçlendirmeye yaklaştı. Güney Afrikalı forvet Tshegofatso John Mabaso, takıma transferini tamamlamak üzere Fas'a geldi. Bu adım, yeni sezona hazırlık kapsamında hücum hattını takviye etmeyi hedefliyor.

Fas merkezli "Sport7" sitesi, Güney Afrikalı forvet Tshegofatso John Mabaso'nun, Fas şampiyonunun yöneticileriyle yaptığı uzun süren görüşmelerin ardından, Maghreb de Fès'e transfer işlemlerini tamamlamak amacıyla Fas'a geldiğini aktardı.

Maghreb de Fès yöneticileri, transferi son rötuşlarıyla tamamlamak ve ardından anlaşmayı resmen duyurmak için oyuncunun gelişini bekliyor. Böylece Mabaso, mevcut yaz transfer döneminde takıma katılan ilk yabancı oyuncu olacak.

Fas merkezli site, 29 yaşındaki Mabaso'nun sözleşmeleri resmen imzalamadan önce sağlık kontrolünden geçeceğini ve kısa süre önce Mısır'ın Al Ahly takımına transfer olan Faslı forvet Soufiane Bennadida'nın ayrılığını telafi edeceğini ekledi.

Güney Afrikalı forvetle yapılan bu anlaşma, özellikle Moritanyalı Aïssa Mbarek ve Botsvanalı Kabelo Seakanyeng başta olmak üzere bir dizi yabancı oyuncunun ayrılığının ardından Maghreb de Fès yönetiminin takımı yeniden yapılandırma planı çerçevesinde geliyor.

Tshegofatso John Mabaso, geçen sezon Stellenbosch takımıyla dikkat çekici performanslar sergileyip takımla birlikte CAF Konfederasyon Kupası müsabakalarında da yer aldıktan sonra Güney Afrika Ligi'nin en önemli forvetlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Güney Afrikalı forvet, daha önce Orlando Pirates kulübünün formasını da giymişti; bu da ona önümüzdeki sezon Maghreb de Fès için güçlü bir katkı olabilecek kıtasal ve yerel deneyimler kazandırıyor.