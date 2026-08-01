Ahli ve Mısır Milli Takımı kalecisi Mustafa Şubeyr, yurt dışında profesyonel kariyer yolunda yeni bir adım attı ve oyuncuların menajerlik işlerini yürüten uluslararası ajans CAA Base ile resmen anlaşma imzaladı. 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği dikkat çekici performansların ardından atılan bu hamle, önümüzdeki dönemde Avrupa kulüplerinden birine transfer olma ihtimalini güçlendiriyor.

Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, "X" platformundaki hesabı üzerinden, Şubeyr'in artık CAA Base ajansının temsil ettiği oyuncular listesine dahil olduğunu açıkladı. Romano, oyuncunun Ahli ile mevcut sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar sürdüğünü, ancak Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından bir dizi kulübün kendisini kadrosuna katmaya ilgi göstermesi nedeniyle kulüpten ayrılabileceğini belirtti.

Bu adım, kalecinin Mısır Milli Takımı ile yaşadığı tarihi turnuvanın ardından geldi. Şubeyr, Mısır'ın tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesinde öne çıkan bir rol oynadı ve Mısır dışındaki birçok kulübün takipçilerinin ve gözlemcilerinin dikkatini çeken bir dizi güçlü performansa imza attı.

CAA Base, futbol dünyasında oyuncuların menajerlik işlerini yürüten en büyük ajanslardan biri olarak kabul ediliyor. Avrupa'nın büyük kulüpleriyle geniş ilişkilere sahip olan ajans, oyunun en önemli yıldızlarından birçoğunun kariyerini de yönetiyor.

Ajansın temsil ettiği en tanınmış oyuncular arasında Chelsea'nin ikilisi İngiliz Cole Palmer ve Ekvadorlu Moises Caicedo ile Arsenal'in yıldızı İngiliz Eberechi Eze; teknik adamlar arasında ise İtalyan Carlo Ancelotti ve İspanyol Julen Lopetegui yer alıyor.

Şubeyr'in bu ajansa katılması, özellikle Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici katılımının ardından gördüğü ilgi ve bu ilginin transfer piyasasındaki değerini artırması dikkate alındığında, Mısır Ligi dışında profesyonel bir deneyim yaşamasının yaklaştığına dair önemli bir işaret olarak görülüyor.