Şubair öfkeyle: Mısır Ligi iki saçma durumdan muzdarip

Medya mensubu Ahmed Shubair, bugün Pazartesi günü, Mısır Süper Ligi'nde bu sezon iki saçma durumun yaşandığını söyledi.

Şubayr, radyo programında şunları söyledi: "Mısır Ligi'nde iki saçma durum var. Birincisi, antrenörlerin yarısı cezaları nedeniyle tribünde oturuyor."

Şubayr sözlerine şöyle devam etti: "Ne zaman bir maç izlesem tribünde iki antrenör görüyorum, başka bir maçta ise bir antrenör tribünde, diğeri yedek kulübesinde oturuyor, sonra bir sonraki maçta tam tersi oluyor."

"Teknik direktörlerin oyundan atılması çok sık hale geldi. Bugün bir teknik direktör olarak takımın ve oyuncularının rol modelisiniz. Eğer siz tüm bu itirazları yapıp krizler ve sorunlar yaratıyorsanız, oyuncu ne yapacak?"

Hatırlanacağı üzere, El Masry'nin teknik direktörü Nabil El-Kouki, dün Zamalek'in 4-1 galip geldiği maçta, kırmızı kart nedeniyle aldığı ceza gereği tribünde oturdu.

Ayrıca şunları ekledi: "İkinci durum, hayatınızda görebileceğiniz en saçma durumdur ve bunu sadece Mısır stadyumlarında görüyorum. Diğer tüm stadyumlarda bunu hiç görmüyorum. Penaltı verildiğinde, penaltıyı kullanacak takımdan bir oyuncunun penaltı noktasına oturduğunu görüyorsunuz. Bu iyimserlikten değil, rakip takım oyuncusunun topu isabetli bir şekilde vurmaması için topun altına kazmak amacıyla."

Ve şöyle devam etti: "Penaltı vuruşunu yapmak için topun aynı noktaya konulması gerektiği bilinir, ancak bu nedenle birçok topun kale dışına, hatta bazen tribünlere gittiğini görüyoruz, özellikle de stadyumların zaten en iyi durumda olmadığı kötü koşullar altında."

Schober, Al Ahly'nin forvet pozisyonuna değindi ve Mısır içinde ve dışında adını güçlü bir şekilde duyurmaya başlayan bir dizi genç yeteneğin ortaya çıkması nedeniyle bu şikayetin mantıksız göründüğünü vurguladı.

Takımın katkı sağlayabilecek gelecek vaat eden oyunculara sahip olduğunu belirten Schober, özellikle son zamanlarda bazı genç oyuncuların parlamasıyla bu şikayetin sorgulanabilir hale geldiğini ifade etti.

Genç forvet Hamza Abdelkarim'in Barcelona'ya transferine değinen Schober, Bilal Attia'nın da İspanya'da profesyonel bir deneyime adım atmaya yakın olduğunu belirtti.

