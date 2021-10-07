Suarez’den Koeman’a sert eleştiri

Luis Suarez, Barcelona’dan ayrılık sürecinin detaylarını aktardı.

Barcelona’da başarılarla dolu altı yıl geçiren Luis Suarez, 2020-21 sezonunun başında kulüpten ayrılmış ve bir diğer La Liga devi Atletico Madrid’le anlaşmaya varmıştı.

Katalan ekibinde 198 gol atan, dört La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Luis Suarez, burada efsane statüsüne ulaşmayı başarmıştı.

Ancak Uruguaylı golcü, Barcelona’dan ayrılış sürecinin iyi yönetilmediğini söyledi ve bundan teknik direktör Ronald Koeman’ı sorumlu tuttu.

Neler söylendi?

Gerard Romero’nun Twitch kanalına konuk olan Suarez, ayrılık sürecine dair bilinmeyenleri şöyle anlattı:

“Koeman’ın bana artık planlarında yer almadığımı söylediği telefon görüşmesi 40 saniye sürdü, bir efsaneye bu şekilde veda edemezsiniz.”

“İlk önce bana artık planlarında olmadığımı söyledi, sonra ise eğer sözleşme durumum hallolmazsa Villareal maçında sahada olacağımı belirtti.”

“Bana net bir şekilde beni istemediğini veya beni istemeyenin kulüp olduğunu söyleyecek karaktere sahip değildi.”

Ayrıca Suarez, geçen senenin yazında takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Messi ve ailesinin de zor zamanlar geçirdiğini ifade etti: “Bu kulübe verdiğim her şeyden sonra oldukça zor dönemler geçirdik.”

“Messi ayrılmak istedi ve ben de gönderildim. İkimizin aileleri de zor süreçler geçirdiler.”

Suarez’in Atletico Madrid kariyeri

Barcelona’dan ayrıldıktan sonra Atletico Madrid ile anlaşan Suarez, 2020-21 sezonunu La Liga şampiyonu olarak tamamlayan ekibin en önemli parçalarından biriydi.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 21 gol kaydeden Uruguaylı golcü, yeni sezonda takımının Barcelona’yoı2-0 devirdiği maçta da gol atmayı başardı ve bunu bir ‘telefon’ sevinciyle kutladı.

Suarez, her ne kadar maçtan sonra bunu Koeman’a yönelik bir hareket olmadığını dile getirse de birçoğuna göre verilmek istenen mesaj açıktı.

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