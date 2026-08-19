Bild'in haberine göre Milosevic'in SC Braga'ya transferi tamamlanmak üzere. Buna göre forvet oyuncusunun sağlık kontrolü şimdiden planlandı, Milosevic'in iddialı Portekiz 1. Lig ekibiyle 2031'e kadar sürecek beş yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bonservis bedeli, son dönemde sürekli kiralanan ve VfB yönetiminin gözünde açık bir satış adayı olarak görülen Milosevic için Stuttgart cephesinin özellikle hoşuna gidecek gibi duruyor. Bild'e göre Braga, bonus ödemeleri dahil 21 yaşındaki oyuncu için dokuz milyon euroya kadar ödeme yapacak. Bu da Stuttgart'ın Milosevic'i 2023'te Vojvodina Novi Sad'dan Bundesliga'ya getirmek için ödediği 1,5 milyon euronun altı katı anlamına geliyor. Yani memnuniyetle karşılanacak bir transfer kârı ve bunun dışında da Şampiyonlar Ligi katılımcısı için önemli bir gelir.

VfB'de Sırp oyuncu, büyük potansiyeline rağmen hiçbir zaman gerçekten tutunamadı ve son üç yılda Schwaben formasıyla sadece altı resmi maça çıktı. Şubat 2024'ten geçen sezonun sonuna kadar, Stuttgart'ta perspektifinin sınırlı olması nedeniyle aralıksız kiralandı: Önce İsviçre'de FC St. Gallen'e, ardından memleketi Sırbistan'da Partizan Belgrad'a ve son olarak da yarım sezonluğuna Bundesliga içinde Werder Bremen'e.

Udinese, Jovan Milosevic'i son anda Braga'nın elinden kapmak istemiş olabilir

SVW formasıyla 13 maçta attığı üç golün ardından Milosevic ilk etapta Stuttgart'a geri döndü, ancak teknik direktör Sebastian Hoeneß zaten onu planlarına dahil etmiyordu. Böylece son haftalarda, VfB ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan iki kez Sırbistan Milli Takımı'nda forma giymiş oyuncu için alıcı arayışı sürdü.

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İtalya Serie A'nın tanınmış kulüplerinden Udinese Calcio'nun, Milosevic'i son anda Braga'nın elinden almak için çalıştığı belirtiliyor. Bild'e göre ise çarşamba sabahı Stuttgart ile Portekiz ekibi arasında nihai anlaşma sağlandı.

Geçen sezon kendi ligini dördüncü sırada tamamlayan Braga'da Milosevic'i Avrupa kupalarında boy gösterme fırsatı bekliyor. Golcünün yeni kulübü olmaya hazırlanan ekip, bunun için önce Conference League lig aşaması play-off'unda Austria Wien engelini aşmak zorunda.

Braga'nın haftalardır Milosevic için yoğun şekilde uğraştığı anlaşılıyor, teknik direktör Carlos Vicens'in oyuncunun oyun tarzını çok beğendiği ifade ediliyor. Ancak Portekiz ekibinin santrfor hattındaki rekabet de hiç hafife alınacak gibi değil; Milosevic'in, eski Barcelona yeteneği Pau Victor ve VfL'nin küme düşmesinin ardından bonservissiz olarak Portekiz'e transfer olan eski Wolfsburglu Jonas Wind'e karşı kendini kanıtlaması gerekecek.