Oliver Maywurm

Almanya ve Avrupa futbol muhabiri

GOAL DE / SPOX Editörü

📝 Biyografi:

Almanya’nın en eski şehri olan güzel Trier yakınlarında büyüdüm. Alman dili ve edebiyatı eğitiminin ardından GOAL’da staj yaptım ve yeterince iyi performans gösterdiğim için kısa süre sonra Münih’te gönüllü eğitimimi yapabildim. 2017’den bu yana GOAL ve SPOX’ta editör olarak çalışıyorum.

⚽ Futbola nasıl başladım:

Hatırlayabildiğim kadarıyla, 90’ların ortasında genç Lars Ricken çocukluğumun ilk kahramanıydı. Almanya’nın 1996 Avrupa Şampiyonası’nı kazanması, bilinçli olarak takip ettiğim ilk büyük turnuva, futbola olan ilgimi pekiştirdi.

🎯 Çalışmamda özellikle ilgilendiğim alanlar:

Haber araştırma ve yazımı (özellikle transfer haberleri)

SEO makalelerinin delege edilmesi

🌟 En sevdiğim futbol anları:

Oliver Bierhoff’un 1996 Euro finalindeki Altın Gol’ü, Mario Götze’nin 2014 Dünya Kupası finalindeki kazanan golü. Ve daha az bilinen ama çok anlamlı bir an: Yedi yaşında stadyumda, Trier Eintracht’ımızın DFB-Pokal’de önce UEFA Kupası şampiyonu Schalke’yi, ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund’u elediğini izlemek.