Stoper transferi yapmak isteyen Fenerbahçe’de öne çıkan isim Atletico Madrid’in Karadağlı defansı Stefan Savic oldu

Rodrigo Becao’nun sakatlığı nedeniyle savunmada büyük problem yaşayan Fenerbahçe, Karadağlı savunmacıya teklifini iletti.

Rodrigo Becao’nun uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasına neden olan sakatlığı sonrasında stoper arayışlarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, La Liga takımlarından Atletico Madrid’de forma giyen Karadağlı stoper Stefan Savic için teklifini iletti. Sports Digitale’den Yağız Sabuncoğlu’nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertli takım Savic için resmi teklifini iletirken, beklemeye geçti.

Savic’in Atletico Madrid ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltirken, İspanyol ekibinin onay vermesi halinde resmi imzaların kısa bir süre içerisinde atılması bekleniyor.

Manchester City'de de oynadı

Manchester City'den 2012'de bedelsiz olarak Fiorentina'ya transfer olan 32 yaşındaki stoper, 2015 yılından bu yana Atletico Madrid'in forması giyiyor. Savic bu süreçte Atletico için 277 maça çıkarken, teknik direktör Diego Simeone’nin vazgeçilmezlerinden olmayı başarmıştı.

Pozisyon bilgisi ve gücüyle dikkat çeken 1,87 boyundaki Savic, bu sezon Atletico Madrid formasıyla dokuzu ilk 11’de olmak üzere 10 maça çıktı. Zaman zaman yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle son dönemde rotasyonda geri planda kalan deneyimli oyuncunun da kadrosunda Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi Balkanlar’dan çok sayıda oyuncu bulunduran Fenerbahçe’ye transfer olma konusunda istekli olduğu öğrenildi.