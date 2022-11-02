Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda stoper arayışlarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, rotayı yerli bir isme kırdı.

Süper Lig'de üçlü savunma oynayan ve en yakın rakibi Başakşehir'in üç puan önünde liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus takımının 5-2 kazandığı İstanbulspor karşılaşmasının ardından kadrosundaki stoper azlığına dikkat çekerken, sarı-lacivertli yönetim Portekizli teknik direktörün bu sitemi sonrasında harekete geçmiş gibi görünüyor.

İtalyan basınından Todofichajes'te yer alan haberde yabancı sınırından ötürü stoper arayışlarında yerli adaylara yönelen Fenerbahçe, kariyerini Sassuolo'da sürdüren milli futbolcu Kaan Ayhan ile anlaşmaya oldukça yaklaştı.

Sassuolo'da gözden düştü

Habere göre Kaan'ı devre arasında sezon sonuna dek kiralayacak olan Fenerbahçe, sezon sonunda oyuncunun bonservisini 5-6 milyon euro karşılığında alabilecek.

Schalke 04 altyapısından yetişen ve 2020-2021 sezonu başında Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan 27 yaşındaki gurbetçi futbolcu, bu sezon Serie A'da sekiz maçta forma giyerken bu maçların üçünde ilk 11'de yer almıştı.

Toplamda 365 dakika sahada kalan Kaan'ın teknik direktör Alessio Dionisi'nin ilk 11 planlarının dışında kalması da iddiaları güçlendirdi.