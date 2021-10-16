Steven Gerrard Premier Lig'e dönüyor

Rangers'ı İskoçya'da şampiyonluğa taşıyan genç teknik direktör için Premier Lig'e dönüş vakti geldi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na devredildikten sonra teknik direktör Steve Bruce ile yollarını ayırmayan Newcastle United'ın başına geçebileceği öne sürülen Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, bu iddiaları güçlendirecek bir açıklama yaptı.

Liverpool efsanesi Newcastle'da çalışmanın ilgi çekici olacağını söyledi.

Gerrard ne söyledi?

Cuma günü yaptığı basın toplantısında iddiaları değerlendiren Gerrard, Newcastle'ın başına geçmeyeceği yönündeki iddiaları yalanladı ve Premier Lig'e Suudi yatırımıyla döneceği iddialarına açık kapı bıraktı:

"Newcastle United taraftarlarının heyecanını tahmin edebiliyorum. Açık konuşmak gerekirse futbola ilgi duyan herkes bu sürecin nasıl gelişeceğini ilgiyle takip edecek. Kişisel olarak değerlendirecek olursam, Steve Bruce'a en iyisini diliyorum.

"Newcastle'ın başında onun gibi büyük saygı duyduğum bir isim varken spekülasyonlar hakkında yorum yapmak istemiyorum.

"Şu anda Rangers'ın teknik direktörüyüm ve başkalarının Rangers'ın teknik direktörü olma ihtimallerini konuşmalarını istemem. Dolayısıyla bu konu hakkında da konuşmak istemiyorum. Rangers benim için harika bir takım ve tamamen buraya odaklanmış durumdayım.

"Steve Bruce harika bir karaktere sahip ve kişisel olarak çok iyi bir ilişkimiz var. Onun 1000. maçına çıkacak olması muazzam bir başarı bu yüzden şimdiden tebriği hak ediyor"

Rangers'ı zirveye çıkardı

Futbolu bırakmasının ardından İskoçya'nın köklü kulübü Rangers'ın başına geçen ve bu takımın başarılarla dolu eski günlerine dönmesinde başrolü oynayan 41 yaşındaki Gerrard, takımıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamıştı.

Rangers geçtiğimiz sezon başında UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı da elemişti.

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