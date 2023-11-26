Steven Gerrard’ın çalıştırdığı Al-Ettifaq, Manchester United’dan ayrılan David de Gea’yı transfer etmek istiyor

Yaz transfer döneminde hiçbir takıma gitmeyen David de Gea, Ocak ayında yeni bir forma giyebilir.

Manchester United’dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla sözleşme imzalamayan ve hala boşta olan İspanyol kaleci David de Gea’nın çok sayıda Suudi kulübünün gündeminde olduğu öne sürüldü. İngiliz basınından The Sun’da yer alan haberde Old Trafford’daki 12 yıllık kariyerinde 545 maça çıkan efsane kalecinin kısa sürede Suudi ekipleriyle anlaşabileceği kaydedildi.

Inter Miami de ilgileniyor

Habere göre Steven Gerrard’ın çalıştırdığı Al-Ettifaq De Gea ile yakından ilgilenen takımlar arasında yer alırken, Suudi takımının astronomik bir teklifle yıldız oyuncunun aklını çelmek istediği biliniyor. Kadrosunda Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum ve Demarai Gray gibi eski Premier Lig oyuncularının bulunduran Al-Ettifaq ligde 14 hafta sonunda yedinci sırada yer alıyor.

Öte yandan David Beckham’ın sahibi olduğu ve Lionel Messi’yi de kadrosunda bulunduran Inter Miami’nin de De Gea ile ilgilenen takımlar arasında yer aldığı biliniyor. Manchester United’a 2011 yazında Atletico'dan transfer edilen De Gea, Sir Alex Ferguson teknik direktörlükteki son sezonu olan 2012/13'te United Premier Lig şampiyonu olurken kaleyi koruyan isim olmuştu.