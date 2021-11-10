Premier Lig’de oynadığı son beş maçını da kaybeden Aston Villa, son olarak alınan Southampton mağlubiyetinin ardından menajer Dean Smith ile yollarını ayırmıştı.

İngiliz kulübü, uzun süredir takımın başında bulunan Smith’in yerine Glasgow Rangers’ı çalıştıran Steven Gerrard’ı getirmek istiyor.

Gerrard, Premier Lig’e dönüyor

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Aston Villa, İngiliz menajerle görüşmelerinde sonra yaklaştı.

Gerrard ve Aston Villa yönetimi, teknik ekibe dair detayları netleştirmek için çalışıyor.

Ayrıca Villa, Gerrard için kulübü Rangers’a üç milyon pound civarında bir serbest kalma bedeli ödeyecek.

Liverpool’un efsane ismi Gerrard’ın İskoç ekibiyle 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyordu.

Aston Villa are preparing paperworks and contracts in order to confirm Steven Gerrard appointment as new head coach. Agreement now at final stages, Gerrard & board working on staff details 🟣🔵 #AVFC



Rangers compensation could be agreed around £3m - as reported by @TeleFootball. pic.twitter.com/9KQhBCyzJS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2021

Gerrard’ın Rangers karnesi

Liverpool’da alt yaş takımlarını da çalıştırmış olan Gerrard, 2018 yılında İskoç devi Glasgow Rangers’ın başıan geçmişti.

İngiliz menajer, geçtiğimiz yıl takımı İskoçya’da şampiyon yapmayı başarmıştı.

Gerrad yönetiminde tüm kulvarlarda 192 maça çıkan Rangers, bunların 124’ünü kazanırken 41 beraberlik ve 27 de mağlubiyet almıştı.

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