"Steven Gerrard aslında Chelsea'ye transfer olacaktı"

Eski Liverpool yıldızı Jamie Carragher, 2005 Şampiyonlar Ligi Kupası olmasa Steven Gerrard'ın Chelsea'nin yolunu tutacağını söylüyor.

Jamie Carragher, 2005 Şampiyonlar Ligi galibiyeti için düzenlenen partide yaşadıklarını anlattı.

Liverpool, 2005 yılında İstanbul'da AC Milan karşısında penaltı atışlarının ardından galip gelmiş ve Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

Kupayı kaldıran yıldızlardan biri Jamie Carragher, kutlamalar için düzenlenen partiyi asansörde geçirdiğini söylüyor.

Jamie Carragher ne söyledi?

FourFourTwo'ya konuşan Jamie Carragher, "Kutlamalar muhteşemdi ama gecenin çoğunu asansörde inip çıkarak geçirdim!" diyor.

"Partimiz çatı katındaydı ve aile üyelerimi içeri almam için resepsiyondan sürekli mesaj geldi. "Ben Jamie Carragher'ın kuzeniyim" diyen herkes partiye geldi.

Birçok taraftarın içeri girmesine izin verdim ama bunu aldırmadım çünkü alt tarafı kupanın fotoğrafını çekeceklerdi."

Carragher aynı zamanda Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın Chelsea'ye katılma ihtimali olduğunu da anlatıyor.

"2005'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak onu kulüpte tuttu çünkü en üst düzeyde rekabet edebileceğimizi gördü"

"Eğer Şampiyonlar Ligi olmasaydı tarih çok farklı olabilirdi.

Stevie 24 yaşındaydı ve dünyadaki en iyi oyunculardan biriydi.

Chelsea onun için yanıp tutuşuyordu ama bu kupa her şeyi değiştirdi."

Steven Gerrard, Liverpool kariyeri

Steven Gerrard, 25 Nisan 2015 tarihinde oynanan West Bromwich Albion maçı ile Premier Lig tarihinde 500. maçını oynadı ve adını Premier Lig tarihine yazırdı.

Liverpool kariyerinde toplamda 705 maçta 180 golü ve 100'ü aşkın asist üretti.

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