Kylian Mbappe: PSG'ye yatmaya gelmedim

PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe, Bayern Münih maçının ardından rövanşta da galip gelmek istediklerini söyledi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 mağlup eden PSG, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Fransız temsilcisinin attığı gollerin ikisine imzasını atan Kylian Mbappe maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kylian Mbappe neler söyledi?

Genç oyuncu zorlu mücadeleden sonra, rövanşta da kazanmak istediklerini ifade etti.

"PSG'ye yatmaya gelmedim. Dünyanın en iyi takımlarına karşı oynamayı seviyorum. Geçen sezon Bayern Münih ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi finalinde gol atamamıştım.

"Bu maçta iki gol atmayı başardım. Umarım rövanş maçında da gol atabilirim.

"Takım olarak iyi bir mücadele gösterdik. İkinci maçta da aynı şekilde oynamalı ve sakinliğimizi korumalıyız. En güçlü takımlara karşı oynamak her zaman zordur"

Kylian Mbappe bu sezon ne yaptı?

Kylian Mbappe bu sezon, PSG formasıyla Ligue 1'de sahaya çıktığı 26 karşılaşmada 20 gol atarken 6 da asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 6 gole imza atan genç oyuncu, tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 37 maçta 30 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

PSG, Kylian Mbappeyi, Monaco'dan 145 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.

Bayern Münih ile PSG 13 Nisan, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında karşı karşıya gelecek.