Andrea Pirlo: Çok hata yaptım ama hepsini tekrar yapardım

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, antrenörlük kariyerinde ilk sezonu olduğunu vurgulayarak hata yapmaya devam edeceğini söylüyor.

Andrea Pirlo, Juventus ile ilk sezonunda çok hata yaptığını ancak bu hataların öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu söylüyor.

Juventus, Napoli'yi Serie A'da 2-1 mağlup ederek Atalanta'yı üçüncülük koltuğundan etti.

Kritik bir üç puanı hanesine yazdıran Juve, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeyi bekliyordu ancak hayalleri suya düştü.

Andrea Pirlo'nun öğrencileri şimdi ise tamamen Serie A'ya odaklandı.

Andrea Pirlo ne söyledi?

Sky Italia'ya konuşan Andrea Pirlo, hatalarından ders çıkardığını ve hata yapmaya devam edeceğini belirtiyor.

"Pek çok hata yaptım ama hepsini tekrar yapardım,"

"Bu benim ilk sezonum, hem şimdi hem de gelecek için bu deneyimlere ihtiyacım var."

"Bu sadece benim için değil, diğer birçok antrenör için karışık bir sezon oldu. Ben de dahil herkes hatalar yapıyor ama ben bunlardan ders alıp gelecekte tekrarlamayacağım.

Şimdi hedefimiz ligi ilk dörtte bitirmek çünkü zirveye ulaşmamız zor. 10 maçımız kaldı."

En büyük pişmanlığını Şampiyonlar Ligi'nde mi yoksa Serie A'da mı yaşadığı sorusu üzerine Andrea Pirlo şu yanıtı veriyor:

"İkisi de. Juventus ile gerçekten hedef seçemiyorsunuz, hepsini elde etmek zorundasınız. Porto ile aynı seviyedeyken Şampiyonlar Ligi'nde ilerleme fırsatımız vardı ama doğru şekilde oynamadık."

Büyük resim

Pirlo'nun sezon başında Juventus'un başına geçmesi büyük bir sürprizdi çünkü eski orta saha yıldızı daha önce hiçbir takımı çalıştırmamıştı.

Maurizio Sarri, Juve'ye Serie A şampiyonluğunu kazandırmasına rağmen bir sezon sonra kovuldu.

Andrea Pirlo'nun öğrencilerinin ise Inter'i 11 puanla yakalaması zor gibi görünüyor.

Andrea Pirlo'nun elindeki tek koz 19 Mayıs'ta Ataanta ile oynanacak İtalya Kupası finali.

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