"Öldüğümde küllerimi Tottenham Hotspur Stadı'na dağıtın"
2014'te Londra'nın yolunu tutan Eric Dier, Tottenham'ın müdavimlerinden.
Kulübe olan bağlılığını ise futbol kariyerinin ötesine geçerek açıklıyor.
Eric Dier ne söyledi?
2014 yılında Sporting'den Tottenham'a transfer olan Dier toplamda 271 maçta görev aldı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen yaz İngiliz ekibiyle yeni bir sözleşmeye imza attı ve dört yıl daha Tottenham'da kalacağını taahhüt etti.
Ancak The Evening Standard'a konuşan Dier, bu dört yılın ötesinde kulübe sadık kalmayı umuyor.
Londra'da nereye gömülmek istediği sorulduğunda Dier, şu şekilde yanıtlıyor:
"Tottenham'ın stadı güzel olurdu! Küllerimi Tottenham Hotspur Stadı'na savururdum."
"Tottenham dışında Londra ile gerçekten derin bir bağlantım yok, bu yüzden burası benim için iyi olur."
Bu sezon Tottenham
Dier bu sezon Tottenham formasıyla 31 maçta görev aldı.
Tottenham ise Premier Lig'de dördüncü sıradaki West Ham'ın üç puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.