Steven Caulker, Fenerbahçe - Galatasaray kıyaslaması yaparken eski kulübünü ikinci sıraya koydu.

2022 yılında kısa bir süre Fenerbahçe'de forma giyen stoper oyuncusu Steven Caulker, sarı-lacivertli kulüpte yaşadığı süreci anlattı.

Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Beşiktaş'ın da kendisini istediğini vurgulayan İngiliz savunmacı, Galatasaray'ın Fenerbahçe'den daha büyük bir kulüp olduğunu iddia etti.

Caulker ayrıca Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı da eleştirdi.

Ne söylendi?

Kariyerini Wigan'da sürdüren Caulker, İngiltere'de Under The Cosh Podcast kanalına konuştu. Fenerbahçe dönemini anlatan 31 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

"Türkiye'de en çok gitmek istediğim takım Galatasaray'dı. Ancak Galatasaray hariç bütün büyük takımlar beni istiyordu.

"Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu ama ben Fenerbahçe'ye gitmek istedim. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin en büyük kulübüydü."

Steven Caulker, Vitor Pereira ile ilgili ne dedi?

Tecrübeli stoper, eski hocası Vitor Pereira'yı ise şu sözlerle eleştirdi:

"Fenerbahçe yedi yıldır şampiyon olamıyordu ve ben de daha az paraya da olsa oraya gitmek istedim. Fenerbahçe'ye geldim ve benden iki gün sonra Pereira geldi.

"Takıma geldiğinde beni istemediğini anladım. Tanıştığımızda tokalaşırken yüzüme bile bakmamıştı."

Fatih Karagümrük'ten bedelsiz olarak Wigan'a giden Caulker, bu sezon toplamda sekiz kez forma giydi.