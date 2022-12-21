Roma'nın Mısır asıllı İtalyan yıldızı, ismi Portekiz Milli Takımı ile anılan Jose Mourinho'nun takımda kalacağını söyledi.

Fernando Santos'un Dünya Kupası'nın ardından Portekiz Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılmasının ardından gözler Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'ya çevrilirken, Portekizli teknik direktörün ülkesinin yeni teknik direktörü olacağı yönündeki iddialar her geçen gün artıyor. Roma'nın yıldız oyuncusu Stephan El Shaarawy bu yöndeki iddiaları değerlendirirken, Mourinho'nun takımda kalacağına inandığını söyledi.

El Shaarawy ne söyledi?

"Mourinho ile takımdan ayrılma olasılığı hakkında hiç konuşmadık. Hocanın Roma'ya ve sahip olduğumuz hedeflere odaklandığına eminim. Burada iyi bir iş çıkardığını düşünüyoruz her zaman, her durumda yanımızda. Soyunma odasında maç önü konuşmalarında ve maçlarımızdaki müdahalelerinde tamamen buraya odaklandığını görebiliyoruz. Her zaman içgüdüsel davranıyor ve hepimiz Roma'da bizimle birlikte kalacağına inanıyoruz"

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Santos'un koltuğu için en güçlü aday şu anda Lille'i çalıştıran Paulo Fonseca. Daha önce Mourinho'dan önce Roma'yı çalıştıran ve bir dönem Shakhtar Donetsk'te de görev yapan Fonseca, ülkesinde son olarak Braga'yı çalıştırmıştı.

49 yaşındaki futbol adamı Shakhtar ile üç Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşarken, ülkesinde ise Braga ile birer lig ve Portekiz Kupası, Porto ile ise Portekiz Süper Kupası'nı kazanmıştı.