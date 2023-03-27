Alman hoca, Türkiye - Hırvatistan maçı öncesinde bazı spekülasyonlara yanıt verdi.

Alman hoca, Türkiye - Hırvatistan maçı öncesinde bazı spekülasyonlara yanıt verdi.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da salı akşamı Hırvatistan ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Alman hoca, Emrenistan karşılaşması için öz eleştiri yaparken, bazı oyuncuları oruç tuttukları için kadroya almadığına dair çıkan iddiaları yanıtladı.

Ne söylendi?

Konuşmasına Ermensitan maçıyla başlayan Kuntz, Hırvatistan karşılaşması için şunları söyledi:

"İki maç da farklı konumda. Ermenistan maçı daha hassas bir maçtı. Rakibimiz değişiklikler yapmıştı. Yeni bir hoca ve yeni oyuncularla oynadılar.

"Biz sahaya taktik anlayışımızı yeterince yansıtamadık. Devre arasında taktiksel değişikliğe gidip olumlu sonuç almak bizim için önemliydi.

"Hırvatistan'ın son yıllardaki performansını biliyoruz. Biz hazırlıklarımızı Hırvatistan'ı bildiğimiz şekliyle yapıyoruz ve son dakika taçtan gelen bir golle 1-1 sona eren Galler maçını baz almıyoruz.

Bazı oyuncuları oruç tuttukları için kadroya almadığı iddialarının sorulması üzerine Kuntz, şunları söyledi:

"Ben Ramazan ayına saygı duyuyorum. Bunlar dedikodudan ibaret. Bütün kararlarımızı oyuncularımızın performansları doğrultusunda veriyoruz.

"Bu yüzde yüz bir yalan. Bu Ermenistan maçından sonra da soruldu. Bugün de Hırvat basın mensubundan duyulan bir soru. Bu tarz durumları yayan ve yaymaktan zevk alan insanlarla nasıl bir iletişim halinde olmalıyız?"

Stefan Kuntz, Abdülkerim Bardakcı için ne söyledi?

Alman hoca, sakatlığı nedeniyle A Millî Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın, Galatasaray'ın Karabağ ile oynadığı hazırlık maçında forma giymesiyle alaklı sorulan bir soyuru ise şöyle yanıtladı:

"Biz kamp için pazar günü toplandık ve Abdülkerim, dört günlük sürenin üç gününü hastanede geçirdi. Nöroloji bölümündeki doktor hanım bize bir rapor gönderdi ve oyuncunun biraz dinlenmesi gerektiğini, iki haftalık bir t

"Böyle bir net rapor aldığınızda uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Biz hiçbir şekilde oyuncularımızı riske sokamayız. Dünkü Karabağ maçında oynamasına şaşırmadım değil. Oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi bizim için daha iyi olabilirdi."