Portekizli yıldızın transferi, gün geçtikçe yılan hikayesine dönüyor.

Ruben Amorim, Cristiano Ronaldo'nun bu yaz Portekiz ekibine dönebileceğine dair söylentiler hakkında konuştu.

Ronaldo, Manchester United'a önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için mevcut transfer döneminde ayrılmak istediğini söyledi.

Primeira Liga ekibi Sporting'in, kulübün gençlik sisteminden yetişen 2003'te Old Trafford'a gitmeden önce 31 üst düzey maça çıkan 37 yaşındaki forvet için olası bir hedef olduğu söyleniyor.

Amorim, Ronaldo hakkında ne dedi?

Ancak Amorim, Lizbon ekibinin Ronaldo'yu geri getirme olasılığı hakkında hiçbir şey duymadığını ve mevcut yıldızlarının ayrılmasını önlemeye odaklandığını söyledi.

Amorim, takımdaki önemli oyuncularının ayrılmaması gerektiğini ısrarla ifade ediyor ve bunun dışında herhangi bir transfer gelişmesiyle de ilgilenmiyor.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Bunu [Ronaldo söylentilerini] duydum. Hiçbir şey okumuyorum, hiçbir şey görmüyorum.

"Benim için şu andaki asıl öncelik oyuncularımın takımda kalması."

Böylece; Sporting'in hocası Amorim, üstü kapalı bir şekilde olası Cristiano Ronaldo transferini veto etti.

Sporting, Matheus Nunes'u Liverpool'a kaptıracak mı?

Takımdan ayrılma olasılığı yüksek olan oyuncuların başında gelen isim Matheus Nunes...

Liverpool, Sporting ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için bir transfer hamlesi yapacak gibi görünüyor.

Yapılan haberlerde, İngiliz devin Nunes ile bağlantılı olduğu açık bir şekilde belirtiliyor.

Ancak Amorim, sekiz kez Portekizli forvetin başka yerlerden gelen teklifleri reddettiğini ve mevcut transfer döneminde ayrılmayacağını doğruladı.

Antrenör, "Matheus Nunes hâlâ burada olduğu için memnunum.

"Nunes gibi Sporting oyuncularının, Sporting'de kalmak için hayatlarını değiştirecek teklifleri reddetmesinden dolayı da ayrıca mutluyum.

"Bu benim gerçeğim. Takımımdan çok memnunum ve oyuncularım dünyanın en iyileri" dedi.

Daha fazlası için:

RB Salzburg, Benjamin Šeško için Manchester United 'dan 300 milyon ve Bruno Fernandes 'i istiyor