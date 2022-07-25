Avusturya temsilcisi, Kırmızı Şeytanlar'ın istediği genç yıldız konusunda kapıları kapattı.

RB Salzburg'un Benjamin Sesko için belirlediği fiyat, sizi gülümsetebilir. Sloven oyuncu, Avrupa'nın beğenilen genç forvetlerinden biri ve Bayern Münih ve Manchester United dahil olmak üzere birkaç üst düzey kulüp tarafından takip ediliyor.

Sesko, 2021-22'de A takıma alındı ​​ve sadece 1570 dakikada Salzburg formasıyla toplamda 11 gol atıp 7 asist yaptı.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Old Trafford'dan ayrılmaya istekliyken United, hücum hattını güçlendirmek için genç oyuncuyu transfer etmek amacında.

Ancak, Salzburg bir tweete verdiği yanıtta bu transfer konusunda Manchester United ile resmen dalga geçti.

Salzburg'un Sesko'nun fiyatıyla ilgili tweeti neydi?

Gazeteci Fabrizio Romano, Manchester United'ın Sesko'yu yakından takip ettiğini ve Premier Lig kulübünün onun için yakında bir transfer hamlesi yapmayacağını belirtti.

Ayrıca Newcastle United'ın da genç forvetle ilgilendiğini ifade etti.

Tweet'e yanıt veren RB Salzburg, "300 milyon + Bruno'yu istiyoruz" dedi.

We want 300 million + Bruno 👍 https://t.co/QPKc4jzjJA — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) July 25, 2022

Salzburg'un; United, Newcastle ve Bayern'in ilgisinin farkında olduğu söyleniyor ve kulübün oyuncu için 55 milyon Euro'luk bir değer belirlediği aktarılıyor.

United'ın başka kimlerle ilgileniyor?

Manchester United şu ana kadar yaz transfer döneminde Christian Eriksen, Lisandro Martinez ve Tyrell Malacia'yı kadrosuna katmayı başardı, ancak transfer penceresi kapanmadan önce Old Trafford'da daha fazla hareketlilik bekleniyor.

United, 71 milyon Sterlin (84 milyon Dolar) ödemeyi kabul ettikten sonra bile görüşmeler durduğu için sabırla Frankie de Jong'u bekliyor.

Ancak Hollandalı, Barcelona'da devam etme eğiliminde ve kulübün sezon öncesi hazırlıklarının bir parçası olmaya devam ediyor.

United, De Jong'a birkaç alternatif sıraladı ve Lazio'nun yıldızı Sergej Milinkovic-Savic'in bu listenin başında yer aldığı söyleniyor.

Ruben Neves, Youri Tielemans ve Declan Rice da Erik ten Hag'ın düşünebileceği seçenekler arasında bulunuyor.

United, Brezilyalı forvet Antony ile de ilgili, ancak Ajax, oyuncu için 68 milyon Sterlin'lik (80 milyon Dolar) talebinde ısrarcı davranıyor.

Daha fazlası için:

Fabinho, Bayern Münih 'e transfer olan eski takım arkadaşı Sadio Mane 'ye Liverpool 'da kalması için yalvardığını açıkladı