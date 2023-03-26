Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak? Mili ara ne zaman bitiyor?

Samet Çayır
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Giresunspor-GalatasarayTwitter
Süper LigGalatasarayFenerbahçeBeşiktaş

Spor Toto Süper Lig, milli aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

2023 yıllının ilk milli arası mart ayının son haftasına denk geldi. Ülkeleri için mücadele edecek olan futbolcular kulüp takımlarından ayrılarak bir süreliğine uluslararası futbola döndü.

Takımlarında kalan futbolcular ise antrenmanlara devam etti ve kulüp takımları bu süreçte kondisyonunu korumak için hazırlık maçları yaptı.

Peki milli ara ne zaman sona erecek? Kulüp futbolu ve Spor Toto Süper Lig kaldığı yerden ne zaman devam edecek?

GOAL Türkiye, göz atıyor...

Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak?

Milli aranın ardından Süper Lig, 1 Nisan'da oynanacak maçlarla kaldığı yerden devam edecek. 1 Nisan Cumartesi günü ligde üç karşılaşma oynanacak.

Süper Lig'de 27. haftanın programı

1 Nisan Cumartesi

16.00Başakşehir - Ankaragücü
16.00 Trabzonspor - Kayserispor
20.30Galatasaray - A. Demirspor

2 Nisan Pazar

13.30

Ümraniyespor - Konyaspor
16.00Giresunspor - Alanyaspor
20.30Fenerbahçe - Beşiktaş

3 Nisan Pazartesi

20.30İstanbulspor - Karagümrük

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