Spor Toto Süper Lig, milli aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

2023 yıllının ilk milli arası mart ayının son haftasına denk geldi. Ülkeleri için mücadele edecek olan futbolcular kulüp takımlarından ayrılarak bir süreliğine uluslararası futbola döndü.

Takımlarında kalan futbolcular ise antrenmanlara devam etti ve kulüp takımları bu süreçte kondisyonunu korumak için hazırlık maçları yaptı.

Peki milli ara ne zaman sona erecek? Kulüp futbolu ve Spor Toto Süper Lig kaldığı yerden ne zaman devam edecek?

GOAL Türkiye, göz atıyor...

Spor Toto Süper Lig ne zaman başlayacak?

Milli aranın ardından Süper Lig, 1 Nisan'da oynanacak maçlarla kaldığı yerden devam edecek. 1 Nisan Cumartesi günü ligde üç karşılaşma oynanacak.

Süper Lig'de 27. haftanın programı

1 Nisan Cumartesi

16.00 Başakşehir - Ankaragücü 16.00 Trabzonspor - Kayserispor 20.30 Galatasaray - A. Demirspor

2 Nisan Pazar

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor 16.00 Giresunspor - Alanyaspor 20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

3 Nisan Pazartesi