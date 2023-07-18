Spor Toto Süper Lig'de 2023-24 sezonunda küme düşecek takım sayısı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu 2023 - 24 sezonu Süper Lig Müsabakaları statüsünü duyurdu.

Buna TFF, önümüzdeki sezon ligden dört takımın küme düşeceğini açıkladı. Kurumun resmî siteden yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig 20 takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynanır. Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20’inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşer."

Geçtiğimiz sezon deprem felaketi nedeniyle hakları dondurulan Hatayspor Kulübü ile Gaziantep Futbol Kulübü bu sezon Süper Lig'de yer alacaklar.

Süper Lig'de 2023-34 sezonu ne zaman başlayacak?

7 Haziran 2023'te oynanan maçların ardından Süper Lig'de 2022-23 sezonu tamamlanırken, ligde bir sonraki sezonun ne zaman başlayacağı da belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı bildiriye göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de sezon, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak.

Süper Lig'de 2023-24 sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun bitiş tarihi ise 19 Mayıs 2024 olarak belirlendi. 2024 yılında oynanacak olan UEFA Avrupa Şampiyonası sebebiyle lig normal tarihlerden biraz daha erken bitecek. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek.