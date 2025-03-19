Spalletti'den Alman futbolunun gündemine oturacak Guardiola mesajı

İtalya'nın deneyimli teknik direktörü Uluslar Ligi çeyrek finalinde Almanya ile oynayacakları karşılaşma öncesinde konuştu.

İtalya Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Almanya'nın futbol anlayışında Pep Guardiola sonrası yaşanan değişimi vurguladı. Spalletti, Alman futbolunun fiziksel oyundan teknik oyuna evrildiğini ve bu değişimde Julian Nagelsmann gibi modern antrenörlerin etkili olduğunu söyledi.

Spalletti, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Almanya ile oynayacakları ilk maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Azzurri hocası, Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'a övgüde bulunarak, onun modern bir teknik adam olduğunu ifade etti.

"Nagelsmann modern futbolu temsil ediyor"

Spalletti, Nagelsmann'ın Bayern Münih döneminden bu yana oyun sistemine kattığı detayların önemine dikkat çekti:

"O çok güçlü bir teknik adam. Takımlarını izlediğinizde hemen modern bir teknik direktör olduğunu anlıyorsunuz. Sahada doğrudan çalışan, ekibini iyi yönlendiren bir hoca. Mesela sadece bir santra yapmalarına rağmen, bunu yedi-sekiz farklı şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Bu, teknik direktörlerinin onlara belirli şablonları ezberlettiğini gösteriyor."

"Aynı şey kale vuruşları için de geçerli. Derin oyun kurulumunda dört kişiyle savunuyorlar, orta saha kurulumunda ise üçlüye dönüyorlar. Bir orta saha oyuncusu geriye gelip stoper gibi oynarken, bekler ileri çıkıyor. Nagelsmann'ın oyun tarzı, oyuncularının özelliklerine uygun. Alman futbolunun geçirdiği evrim sürecinin bir parçası."

"Alman futbolu teknik oyuna yöneldi"

Spalletti, Almanya'nın yıllar içinde sadece fiziksel oyuna dayalı anlayıştan çıkıp, teknik becerilere ve pas oyununa daha fazla odaklandığını vurguladı:

"Alman futbolu 10 yıl önce daha çok fiziksel güce dayanıyordu. Ancak Guardiola geldikten sonra teknik beceriler, topa sahip olma ve kısa pas oyunu daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Artık Almanya, oyun tarzı açısından tamamlanmış bir takım. Nagelsmann da bu modern yaklaşımın tam anlamıyla bir parçası."

Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, 20 Mart Perşembe günü Almanya ile UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçına çıkacak. Rövanş mücadelesi ise 24 Mart Pazar günü Dortmund'daki Signal Iduna Park’ta oynanacak.