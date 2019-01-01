Spaletti: Icardi, 'ne zaman hazır hissederse o zaman oynayacağını' söyledi

Inter Teknik Direktörü Spaletti, Mauro Icardi'nin antrenmanlara kendi isteğiyle çıkmadığını söylüyor.

Mauro Icardi'nin Inter'deki belirsizliği devam ediyor.

Icardi'nin maçlarda forma giymemesinin sebebi sağlık ekibinin vermiş olduğu karar olmadığı ortaya çıktı. Inter Teknik Direktörü Luciano Spalletti'ye göre bu kararı Icardi'nin kendisi verdi ve "Ne zaman hazır hissedersem o zaman oynarım." dediği öğrenildi.

Icardi, kaptanlığın ondan alınıp takım arkadaşı Samir Handanovic'e verilmesinden beri karşılaşmalarda forma giymiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Eintracht Frankfurt maçından sonra Teknik Direktör Spaletti gazetecilerin sorularını, "Gerçek şu ki Mauro'ya antrenmanlara devam edip edemeyeceğini sorduk. Doktoru tedavinin sona erdiğini belirtti ancak Icardi 'oynamaya henüz hazır olmadığını' söyledi." şeklinde yanıtladı.

26 yaşındaki yıldız Avrupa Ligi'nde oynanan Rapid Wien karşılaşmasında diz ağrısı nedeniyle forma giymedi. Kulübe göre ise sakatlığının kesin bir nedeni yok.

Icardi bu sezon 28 maçta forma giyerken 15 gol attı. Ancak 9 Şubat'ta oynanan Parma maçından beri forma giymedi.