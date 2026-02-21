Sözlü anlaşma tamam: Zidane futbola geri dönüyor!

Efsanevi teknik direktör Zinedine Zidane’ın yaklaşık beş yıllık aranın ardından teknik direktörlüğe dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Zidane, 2026 Dünya Kupası sonrasında Fransa'nın başına geçmek için Fransa Futbol Federasyonu ile sözlü anlaşmaya vardı.

Zidane, son olarak Mayıs 2021’de Real Madrid teknik direktörlüğünden ayrılmış ve o tarihten bu yana herhangi bir kulüpte görev almamıştı. İspanyol devinde iki farklı dönemde toplam 11 kupa kazanan Fransız çalıştırıcı, üst üste üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçmişti.

Dünya Kupası sonrası görev değişimi

Mevcut Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın sözleşmesi 2026 Dünya Kupası’nın ardından sona erecek. Haberlere göre federasyon, turnuva sonrasında görevi Zidane’a devretmeyi planlıyor.

Romano’nun ifadelerine göre anlaşma şu aşamada sözlü düzeyde olsa da, plan Dünya Kupası sonrası Zidane’ın görevi devralması yönünde. Süreç boyunca Deschamps’a ve milli takıma tam destek verileceği belirtiliyor.

Mbappe’den destek

Fransa’nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe daha önce yaptığı açıklamada Zidane’ın milli takımın başına geçmesi ihtimali için olumlu ifadeler kullanmış ve onu Fransız futbol tarihinin en özel figürlerinden biri olarak tanımlamıştı.

Zidane da 2025 yılında verdiği bir röportajda Fransa Milli Takımı’nı çalıştırma arzusunu açıkça dile getirmişti.

1998 Dünya Kupası’nı kazanan kadronun önemli isimlerinden biri olan Zidane, finalde Brezilya’ya karşı attığı iki golle ülkesine tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırmıştı.

Yaklaşık beş yıllık aranın ardından futbol sahalarına teknik direktör olarak dönmeye hazırlanan Zidane’ın resmi imzayı ne zaman atacağı ise Dünya Kupası sonrası netlik kazanacak.