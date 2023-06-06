Chelsea forması altında büyük başarılara imza atan Fransız orta saha oyuncusu yeni bir sözleşme imzalamadan takımdan ayrılmayı planlıyor.

Leicester City’nin Premier Lig’deki mucize şampiyonluğunda başrolü oynayan isimlerden biri olan ve sonrasında Chelsea’ye imza atan N’Golo Kante Premier Lig’e veda etmek üzere.

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi Haziran ayının sonunda bitecek olan Kante daha önce Chelsea’de mutlu olduğunu söylemesine rağmen takımdan büyük bir olasılıkla kısa süre içerisinde takımdan ayrılacak.

90min’de yer alan habere göre tıpkı Karim Benzema ve Lionel Messi gibi Suudi Arabistan Ligi’nden çok cazip teklifler alan Kante’nin durumunu PSG ve birkaç Serie A takımı da yakından takip ediyor.

Pochettino ile görüşecek

Geleceği hakkındaki son kararı vermeden önce tüm seçenekleri değerlendirmek isteyen Kante kısa bir süre içerisinde Chelsea’nin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Chelsea’nin geniş kadrosu ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve sadece dokuz maçta oynayan Kante, sakatlığı nedeniyle Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda da forma giyememişti. Fransa 2018’de Rusya’da Dünya Kupası’nı kazanırken orta sahanın en önemli oyuncularından biri olan Kante, Chelsea ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.