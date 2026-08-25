İngiltere ekiplerinden Manchester United, uzun soluklu bir müzakere maratonunun ardından, devam eden yaz transfer döneminde Brighton'dan Kamerunlu Carlos Baleba'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüp resmi internet sitesi üzerinden transferin "tescil işlemlerine tabi olmak kaydıyla" tamamlandığını doğruladı; bu adım orta saha oyuncusunun Manchester United forması altında sahneye çıkışının önünü açıyor.

22 yaşındaki Baleba, Manchester United ile Haziran 2031'e kadar sürecek bir sözleşme imzaladı; sözleşmede kulübün anlaşmayı bir sezon daha uzatmasına imkân tanıyan bir opsiyon da bulunuyor.

Baleba, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 31 maçta forma giydiği Brighton ile kendini güçlü biçimde kanıtladıktan sonra, son dönemde İngiltere Ligi'nin en dikkat çekici orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

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Manchester United açıklamasında, Baleba'nın 2024-2025 sezonunda müdahale ve top kesme toplamında İngiltere Ligi orta saha oyuncuları arasında altıncı sırada yer aldığını, ayrıca her 90 dakikada topu ileriye taşıma sayısında dördüncü sırada bulunduğunu belirtti.

Geçen sezon oyuncu, müdahale ve top kesme toplamında İngiltere Ligi'nin en iyi yüzde 8'lik dilimindeki oyuncular arasında yer aldı; ikinci topları kazanmada ise en iyi yüzde 1'lik dilimdeki oyuncular arasında yerini aldı.

Baleba'nın performansı, Brighton'ın UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandıran bir sırayı elde etmesine katkı sağladı.

Kamerunlu oyuncunun Manchester United'a katılması, takımın orta sahasını güçlendirme kapsamında gerçekleşiyor; yeni sezonda Manchester United kadrosuna güçlü bir katkı sağlaması umuluyor.

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