Bir grup PSG ultrası Lens maçından önce, Neymar hakkında ne hissettiklerini gösteren bir pankart açtı.

Neymar, altı yıl sonra PSG'den ayrıldı

PSG taraftarları oldukça mutlu görünüyor

Brezilyalı yıldız, şimdi Suudi Arabistan'da Al-Hilal'de oynuyor

NE OLDU? Neymar, PSG'de 173 kez forma giydikten sonra bu yaz tıpkı Lionel Messi gibi Paris'ten ayrıldı. Brezilyalı yıldız, 2017'de Barcelona'dan geldiği esnada dünya futbolunda şok dalgaları yarattı. Ancak Neymar, PSG'de beklenen performansı ve istikrarı bir türlü yakalayamadı ve şimdi taraftarlar, onun gidişinden duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar.

BÜYÜK RESİM: Neymar'ın Paris'te geçirdiği zaman en hafif tabirle pek de iç açıcı değildi. Birçok Ligue 1 şampiyonluğuna rağmen Brezilyalı oyuncu, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı olacak yeterli katkıyı koyamadı. Eksik oldukları tek şey buydu ve Neymar bunu başarmalarına yardımcı olmak için çok az şey yaptı.

NEYMAR'I NE BEKLİYOR? 31 yaşındaki futbolcu, Fransa'dan uzaklaşmasına rağmen Al-Hilal ile henüz ilk maçına çıkmadı. Ayak bileği ameliyatından sonra iyileşme süreci devam eden Neymar'ın sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.