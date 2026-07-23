Alman futbolunun gözleri yarın cuma günü Frankfurt kentine çevrilecek. Zira Alman Futbol Federasyonu, Julian Nagelsmann'ın yerine Jürgen Klopp'un milli takımın yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaya hazırlanıyor.

Alman Federasyonu, toplantının doğrudan sebebini açıklamadan resmi bir basın toplantısı daveti göndermişti. Ardından "Bild" gazetesi, Klopp'un "Die Mannschaft"ın yeni teknik direktörü olarak tanıtılacağı beklenen adımı doğruladı.

Alman Federasyonu komiteleri, Klopp'un görevi devralmasına dair nihai resmi onayı almak için cuma sabahı görüntülü bağlantı yöntemiyle bir toplantı yapacak. Ardından karar kesin olarak açıklanacak.

Bild'e göre Klopp, basın toplantısı kürsüsünde Alman Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, sportif direktör Rudi Völler ve federasyonun basın sözcüsü Franziska Wüle'nin yanında yer alacak.

Klopp'un ekibinde Liverpool döneminden isimler yer alıyor

Klopp yeni görevinde, teknik direktörlük kariyeri boyunca kendisine eşlik eden bir dizi yakın ismin desteğine başvuracak. Bunların başında yardımcı antrenör görevini üstlenecek olan tarihi yardımcısı Peter Krawietz geliyor.

Teknik ekibe ayrıca Liverpool'da Klopp ile çalışmış olan Hollandalı Pepijn Lijnders ile "Manni" lakabıyla bilinen eski Borussia Dortmund oyuncusu Sven Bender de katılıyor. Bender, geçen temmuz ayının başında, takımda geçirdiği iki yılın ardından bölgesel lig rakibi Unterhaching kulübüyle olan sözleşmesini sona erdirmişti.

2030 Dünya Kupası'na kadar sözleşme

"Bild", Klopp'un 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar uzanan bir sözleşme imzalayacağını açıkladı. Bu adım, Alman Federasyonu'nun milli takımı yeniden büyük şampiyonluklar için mücadeleye taşıyabileceğine dair Klopp'a olan güvenini yansıtıyor.

Anlaşma, Klopp'un küresel futbol direktörü sıfatıyla 2029 yılına kadar sözleşmeli olduğu ve ayrılmaya izin veren herhangi bir madde bulunmayan "Red Bull" şirketinden onay almasının ardından mümkün hale geldi.

Alman Federasyonu, teknik direktörün hizmetlerini almak karşılığında herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek. Ancak "Red Bull"a bağlı "Wings for Life" vakfına yapılacak bir bağış yoluyla tazminat sağlayacak. Bild, bağış tutarının bir milyon euro olacağını belirtti.

Klopp, Liverpool'dan ayrılmasından bu yana teknik direktörlük koltuklarından uzak kaldığı bir dönemin ardından mesleğine geri dönüyor ve önümüzdeki dönemde ülkesinin milli takımını çalıştırma şeklindeki yeni bir mücadeleye başlıyor.