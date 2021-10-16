Solskjaer'den Rashford'a hayır işi uyarısı

Manchester United'ın patronu genç yıldızın geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı da kazanamayan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, attığı gollerden çok yaptığı hayır işleriyle gündeme gelen golcüsü Marcus Rashford'u uyardı.

Norveçli teknik direktör, yıldız oyuncunun kariyerinin bu bölümünde sahaya odaklanması gerektiğini söyledi.

Solskajer ne söyledi?

Gıda problemi yaşayan çocuklar için yaptığı çalışmalar ve İngiltere Hükümeti'ni okul yemeği konusunda U dönüşü yapmaya zorlayan eylemlerle gündeme gelen ve hem Ada'da hem de dünyanın dört bir yanında büyük bir saygı kazanan Rashford'un, kariyerinin en verimli döneminde olduğunu belirten Solskjaer oyuncusuna futbola odakla çağrısında bulundu:

"Marcus genç yaşına rağmen dikkat çekici işler yaptı ve önümüzdeki yıllarda da bu eylemlerini sürdüreceğine dair bir şüphem yok. Ancak şimdi bir futbolcu için en iyi yaşına geliyor.

"Manchester United'da bir meydan okumanın içerisinde. İngiltere Milli Takımı için oynayabilir ve bana kalırsa tüm bu zorlukların üstesinden gelebilir. Ondan beklentilerimizin farkında ama eski haline dönmesi için zamana ihtiyacı olacak. Sakatlıktan döndü ve hevesli görünüyor.

"Bu süreçte biraz daha irileşti ve kas kütlesi gelişti. Manchester United'da çok genç yaşta çok önemli bir sorumluluk aldı. Şimdi Jadon Sancho ve Ronaldo'nun olduğu bir takıma döndü ve Mason Greenwood da büyüdü. Artık sahada o güzel gülümsemesini görmek istiyorum"

Geçen sezon 57 maçta oynadı

Ağustos ayında geçirdiği omuz ameliyatı sonrasında bu sezon henüz hiç süre almayan 23 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezonda 57 karşılaşmada görev yaparken, rakip filelere 21 gol atmıştı. EURO 2020'de İngiltere kadrosunda da yer alan Rashford dört maçta şans bulurken, toplam 87 dakika sahada kalmıştı.

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