Muhammet Demir'den Süper Lig rekoru

Gaziantep FK - Başakşehir maçının ilk saniyelerinde rakip fileleri havalandıran Muhammet Demir, Süper Lig tarihine geçti.

Süper Lig'in altıncı haftasında Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir'i ağırladı.

Aykut Kocaman'ın öğrencileri, 2021-22 sezonundaki ilk puanlarını ve galibiyetini geçen hafta Fenerbahçe karşısında almıştı.

Gaziantep FK - Başakşehir mücadelesinin 9. saniyesinde Muhammet Demir, takımını öne geçirdi ve adını da Süper Lig tarihine yazdırdı.

Muhammet Demir'den rekor

Opta verilerine göre Demir'in henüz dokuzuncu saniyede kaydettiği bu gol, Süper Lig tarihinde atılmış en hızlı gol oldu.

Bundan önceki rekor ise 2008 yılında Denizlispor forması giyen Darryl Roberts'a aitti.

Yine 2008 yılında Trabzonspor - Gaziantepspor maçında Umut Bulut ise 17.saniyede bir gol kaydetmişti.

9 - Gaziantep FK forveti Muhammet Demir, Süper Lig tarihinin en erken golünü Başakşehir FK filelerine gönderdi (9 saniye). Yıldırım. pic.twitter.com/wrFf1p4Lqx — OptaCan (@OptaCan) September 22, 2021

Muhammet Demir'in kariyeri

Süper Lig'de uzun yıllar Gaziantep spor forması giyen Muhammet Demir, 2011-16 yılları arasında 110 maçta 34 gol kaydetmişti. Ardından Trabzonspor'a giden tecrübeli golcü, bordo-mavili ekipte yalnızca beş gol kaydetmişti.

2017-19 yıllları arasında ise Sivasspor forması giyen Demir, 41 maçta sekiz gol kaydetmişt ve ardından Başakşehir'e transfer olmuştu.

İki sezon boyunca Gaziantep FK'ya kiralanan oyuncu, 2021-22 sezonunun başında ise bonservisiyle tekrar Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Muhammet Demir yeni sezondaki ikinci golünü Başakşehir karşısında kaydetti.

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