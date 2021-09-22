Barcelona’da Messi ayrılığının etkileri hissedilmeye devam ederken yönetimden Laporta’ya destek geldi.

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Lionel Messi, çocukluk kulübü Barcelona’dan maddi gerekçeler nedeniyle ayrılmak durumunda kalmıştı.

Bu ayrılığın ardından Barcelona’nın yıllardır süre gelen kötü yönetimi hedef gösterilmişti. Ayrıca Laporta yönetimi, La Liga’nın yayın haklarını ilgilendiren bir teklifini reddetmişti. Bu teklife göre Barcelona, gelecekteki yayın gelirlerinin yüzde 10’u karşılığında yüklü bir ödeme alacaktı.

Barcelona’nın ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı Eduard Romeu, Laporta’nın Messi kararını destekledi.

Neler söylendi?

Sport’a konuşan Romeu, Laporta’nın kararını şu sözlerle savundu:

“La Liga bir teklifte bulundu ama bu bir tür zehirli armağan gibiydi. Bunu kabul etmemiz gerektiğine karar verdik.”

“Bu anlaşma kulübü riske atabilirdi ve başkanın önceden söylediği gibi, kimse kulüpten önce gelmez. O, doğru kararı aldı. Messi'nin maliyetini karşılayamazdık.”

Messi, PSG kariyerine nasıl başladı?

PSG formasını ilk olarak Ağustos ayının sonunda oynanan Stade de Reims maçında giyen Lionel Messi, ardından Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Club Brugge maçına ilk 11’de başladı.

PSG, Belçika temsilcisiyle berabere kaldı ve eleştiri oklarının hedefi oldu. Ardından Lyon ile oynanan maça da ilk 11’de başlayan Messi, bu maçın 76. dakikasında oyundan alınmıştı.

Altı Ballon d’Or ödülü bulunan Lionel Messi, Metz maçını kaçıracak olması sebebiyle PSG formasıyla ilk golünün sevincini yaşamak için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

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