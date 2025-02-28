Solskjaer iki kez reddettiği Beşiktaş'ı bu defa neden kabul ettiğini açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer siyah-beyazlı takımın başında geçirdiği dönemi uluslararası basına aktardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, The Athletic’e verdiği röportajda Beşiktaş’taki ilk günlerini, takımın mevcut durumunu ve teknik direktörlük kariyerine dönüş sürecini anlattı. Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş’ın başına geçmeden önce kulüple daha önce de görüştüğünü belirtti.

"Durum beklediğimden daha kötüydü"

Solskjaer, Beşiktaş’a geldikten sonraki ilk izlenimlerini şu sözlerle paylaştı:

"Beş hafta oldu. Bu süre içinde birçok değişiklik yaşadık. Buradaki durum beklediğimden daha kötüydü. Biraz Manchester United’a ilk geldiğim zamana benziyor. Oyuncular moralsizdi ve belki de ‘Yine mi yeni bir teknik direktör, yine mi değişiklik?’ diye düşünüyorlardı. Ancak üç gün sonra Bilbao’yu 4-1 yendik ve bu büyük bir fark yarattı."

Sezon ortasında bir takıma gelmenin zorluklarından bahseden Solskjaer, taktiksel değişiklikleri yavaş yavaş gerçekleştirdiğini ve takımı uzun vadede geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

"Neden Beşiktaş?"

Beşiktaş’ı seçme sebebini açıklayan Solskjaer, İstanbul’daki futbol kültürüne ve Beşiktaş’ın köklü geçmişine vurgu yaptı:

"Daha önce iki kez Beşiktaş’la görüştüm. Bu sefer Serdal Adalı ile konuştuk ve onun kulüp hakkındaki vizyonu beni etkiledi. Beşiktaş’ı tekrar değerleriyle buluşturma fikri, asla pes etmemek ve sürekli savaşmak gibi insani değerlerle örtüşüyordu. Ayrıca kulübün hızlı ve hücum futbolu oynama isteği de benim felsefeme uyuyor."

Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş’ın son yıllarda 10 teknik direktör değişikliği yaşadığını hatırlatarak istikrar sağlamanın ve oyunculara güven vermenin önemine dikkat çekti.

"Mourinho'nun ne demek istediğini anlıyorum"

Solskjaer, Manchester United dönemiyle ilgili konuşurken Jose Mourinho’nun kendisiyle ilgili yaptığı bir açıklamaya katıldığını belirtti:

"Jose'nin en büyük başarısının United'ı lig ikincisi yapmak olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Ne demek istediğini anlıyorum. Premier Lig’de seviye çok yüksek ve ikinci ya da üçüncü bitirmek kötü bir sonuç değildi. Bir Avrupa finali oynadık ama o dönemin zorluklarını göz önüne alırsak Mourinho’nun sözlerine hak veriyorum."

Mourinho ile şu ana kadar konuşmadığını söyleyen Solskjaer, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde onunla görüşmeyi beklediğini de ekledi.

"Farkı kapatmalıyız"

Solskjaer, Beşiktaş’ın mevcut durumunu değerlendirirken Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerisinde olduklarını ancak bu farkı kapatmak için çalıştıklarını vurguladı:

"İki ezeli rakibin çok gerisindeyiz ama maçları domine edebileceğimiz ve kazanabileceğimiz bir taktik belirlemeliyiz. Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında fazla düşünmek istemiyorum. Kendi yolumuzla ilerlemeliyiz. Transfer döneminde panik yapmadık, uzun vadeli düşündük ve doğru oyuncuları doğru fiyatlarla almaya çalıştık."

Beşiktaş’ta uzun vadeli bir plan oluşturmayı hedeflediğini belirten Solskjaer, takımın ruhunu tekrar kazandırmak için çaba harcadığını ifade etti.