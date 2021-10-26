Bayern Münih'in yıldız oyuncusundan şaşırtan Dembele - Mbappe kıyası...

Monaco ve Paris Saint-Germain'de kazandığı başarılara ek olarak 2018 Dünya Kupası'nda da Fransa ile zafere ulaşan Kylian Mbappe, Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

2018'de Fransa'nın zaferinde kadroda yer alan bir diğer isim olan Ousmane Dembele ise Barcelona'da bir türlü beklenilen seviyeye ulaşamadı.

Ancak Bayern Münih'in yıldızı Serge Gnabry, yine de Dembele'yi Mbappe'den öne koydu.

Neler söylendi?

Bayern Münih'in yıldız oyuncuları Serge Gnabry, Thomas Müller ve Joshua Kimmich; Amazon Prime Video'daki bir program için konuşurken Gnabry, Mbappe - Dembele ikilisini şöyle kıyasladı:

"Dembele ve Mbappe'den hangisi mi daha iyi? Bence Dembele."

Ardından Müller: "Daha iyi derken neyi kastediyorsun? Eğer o da Dembele gibi dripling yapabilseydi, daha iyisi olurdu!"

İkilinin konuşmasının ardından devreye Kimmich girdi ve denkleme takım arkadaşı Kingsley Coman'ı da dahil etti:

"Eğer ben, Dembele, Gnabry ve Coman'ı seçmek durumunda kalsaydım kesinlikle Gnabry ve Coman'ı seçerdim. Dürüst olmam gerekirse, bu Dembele tartışması beni kızdırıyor!"

Mbappe ve Dembele'nin istatistikleri

Kariyeri boyunca 245 maça çıkan Mbappe, 138 kez gol kaydetmeyi başardı. Genç yıldız, 10 yerel kupa kazandı ve PSG'nin Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasında pay sahibi oldu.

22 yaşındaki yentenekli oyuncu, Fransa formasıyla ise 51 maçta 19 gol attı. Dembele'nin ise 27 maçta dört golü bulunuyor.

Kariyeri boyunca 197 maçta 52 gol atan Dembele, sakatlıklarla boğuştuğu Barcelona kariyerinde bir türlü istikrar yakalayamadı.

İki isim de takımlarından ayrılıyor mu?

PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mbappe ile Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyor. İspanyol devinin devre arası transfer döneminde tekrar harekete geçmesi bekleniyor.

Dembele de vatandaşı ile benzer bir durumla karşı karşıya. Fransız oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor, ancak Koeman onu takımda tutmayı hedefliyor:

Salı günü düzenlediği basın toplantısında Koeman şunları söyledi: "Dembele'nin kalmasını istiyoruz. Bize hücumda farklılık getiren önemli bir oyuncu."

"Yeni sözleşmeye imza atmasını istiyoruz ancak eğer oyuncu istemiyorsa, kulüp olarak durumu değerlendiririz. Ancak bu işi çözebileceğimizi umuyorum."

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